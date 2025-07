Il calciomercato Roma sta valutando l'opportunità di Devis Vasquez come portiere di riserva. Daniele Ghilardi è il prossimo colpo da chiudere

Calciomercato Roma News: Daniele Ghilardi il prossimo acquisto

Nella giornata di ieri il tifo giallorosso ha potuto accogliere il terzo colpo di questa sessione dei trasferimenti e forse il più importante, l’esterno destro Wesley, arrivato dal Flamengo per essere allenato da Gasperini e per potersi mettere in mostra nel calcio europeo fin da subito alla sua prima esperienza.

Il calciomercato Roma però non è ancora concluso e ora dovrà chiudere le operazioni per completare la rosa a disposizione del tecnico ex Atalanta in cui mancano ancora un difensore centrale, un attaccante esterno o trequartista e, in caso di addio, anche di un centrocampista.

Tra queste la trattativa che potrebbe essere più avanzata è quella per il difensore visto che Massara è molto vicino a completare l’acquisto di Daniele Ghilardi, difensore centrale di ventidue anni dell’Hellas Verona e che la Roma andrebbe ad acquistare per poco meno di 10 milioni.

Il giocatore è voluto dal tecnico per allungare il reparto difensivo visto che non dovrebbe essere un titolare ma sarà una perfetta alternativa a Celik che nella prossima stagione, come già successo con Ranieri, verrà impiegato come braccetto di destra completando il pacchetto di titolari con Mancini e Ndicka.

Calciomercato Roma News: Devis Vasquez il nuovo secondo portiere

Un’opportunità che invece il calciomercato Roma potrebbe sfruttare nonostante non sia tra i principali obiettivi della dirigenza è quella di un nuovo portiere che faccia da sostituto a Svilar in caso di infortuni, squalifiche o partite contro avversari di basso livello, visto che Gollini è in uscita in direzione Cremonese o Hellas Verona.

La dirigenza giallorossa potrebbe quindi buttarsi su Devis Vasquez, portiere colombiano ventisettenne che dopo il prestito all’Empoli della scorsa stagione si è svincolato dal Milan ma che ancora non ha ricevuto offerte da nessuna nuova squadra.

Per quanto riguarda il reparto offensivo dopo i vari nomi di Gloukh, Elmas e Paixao, alla fine ad arrivare alla Roma potrebbe essere un vecchio obiettivo di Gasperini che però con il suo addio dall’Italia non ha avuto la fortuna e la carriera che sperava e che ora è fuori dal progetto.

Si tratta di Hamed Junior Traoré, trequartista ivoriano di proprietà del Bournemouth che nell’ultima stagione è stato in prestito all’Auxerre dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, ora le cherries cercheranno di venderlo a titolo definitivo ma potrebbero accettare anche un prestito anche senza diritto o obbligo di riscatto.