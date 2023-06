Calciomercato Roma News/ Assalto a Hjulmand, Karsdorp farà spazio a Kristensen (domenica 25 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ASSALTO A HJULMAND

In questo momento il calciomercato Roma è uno dei più attivi: sappiamo infatti che Tiago Pinto ha già chiuso gli acquisti a parametro zero di Houssem Aouar e Evan N’Dicka, ma a centrocampo potrebbe arrivare un secondo giocatore. Qui le cose chiaramente sono più complesse: Morten Hjulmand è uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva, perché il danese del 1999 è reduce da un ottimo campionato con la maglia del Lecce e ora c’è la fila per acquistarlo. Juventus e Fiorentina per esempio sono vigili su di lui, ma già da tempo si dice che Hjulmand faccia gola anche a qualche big straniera, e ovviamente il Lecce ha tutte le intenzioni di monetizzare da questa situazione.

Calciomercato Roma news/ Idea Fofana a centrocampo, piace anche Zaha ma… (24 giugno 2023)

Attualmente il cartellino del danese viene valutato 25 milioni di euro, e potrebbe alzarsi: la Roma valuta l’inserimento di qualche contropartita tecnica e, da questo punto di vista, potrebbe anche fare comodo qualche rientro dai prestiti. Come detto però la trattativa di calciomercato per portare Hjulmand a vestire il giallorosso della capitale non è facile: anche per la famosa questione del settlement agreement la Roma deve prima pensare a vendere, questo ovviamente potrebbe rallentare le operazioni e altri club potrebbero dunque fareil passo avanti decisivo per assicurarsi un centrocampista che ha ancora buoni margini di miglioramento.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Proposto Van de Beek, che lascerà il Manchester United (22 giugno 2023)

KARSDORP FA SPAZIO A KRISTENSEN

A dire il vero il calciomercato Roma sembra aver chiuso un altro colpo: manca l’ufficialità, ma Rasmus Nissen Kristensen potrebbe presto sbarcare nella capitale e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Altro danese, nato nel 1997, gioca nel Leeds: con la retrocessione dello United nel Championship il suo futuro nel club è stato segnato, perché gli estimatori di questo esterno non sono pochi e, appunto, sembra proprio che la Roma sia riuscita a bruciare la concorrenza assicurandosi le prestazioni del laterale. Adesso però i giallorossi dovranno liberare uno slot nella rosa: chi partirà per lasciare spazio a Kristensen?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ N'Dicka è ufficiale, vicino il ritorno di Diego Llorente (21 giugno 2023)

Tutti gli indizi portano al nome di Rick Karsdorp: ricorderete che già a gennaio l’olandese era stato messo fuori rosa e ufficialmente sul calciomercato, poi qualche problema fisico di troppo – da parte dei compagni di squadra – aveva portato al reintegro ma sembra che Karsdorp proseguirà la carriera altrove. La Roma valuta il suo cartellino tra i 10 e i 12 milioni di euro: per il momento non sono ancora pervenute offerte a Tiago Pinto e non è detto che ne possano arrivare sulle cifre richieste, ma la situazione è in evoluzione e il calciomercato Roma confida che si possa presto trovare la quadratura del cerchio, questo potrebbe anche portare a sbloccare l’affare Hjulmand di cui sopra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA