Calciomercato Roma News, primi rinforzi per Gasperini

In attesa di annunciare Giampiero Gasperini il calciomercato Roma è pronto a decollare ed il club giallorosso lavora per accontentare il neo tecnico e regalare a lui e tifosi una squadra pronta per competere in tutte le competizioni e magari tornare nuovamente in Champions League. Il club ha le idee chiare su quali reparti rinforzare, in particolare occorre rinforzare la difesa.

Una delle priorità del club capitolino è acquistare almeno un paio di giocatori di livello per la difesa dove i soli Mancini e Ndicka non bastano e servono giocatori con esperienza nel nostro campionato e la società sembrerebbe aver messo nel mirino il difensore sudamericano Jhon Lucumi, tra i migliori in questa stagione tra le fila del Bologna.

Il giocatore è abile sia come struttura fisica che in velocità ed ha aiutato molto la squadra di Italiano, tornata a vincere un titolo con la Coppa Italia dopo oltre 50 anni di assenza. Ma ora alcuni giocatori potrebbero salutare e tra questi c’è anche Lucumi, giocatore che ha richieste sul mercato, sia in serie A che in Premier League e anche la Roma avrebbe messo nel mirino il giocatore.

Calciomercato Roma News, fissato il prezzo per Lucumi

Il calciomercato Roma è pronto ad entrare nel vivo e il club giallorosso studia vari rinforzi per rinforzare ogni reparto. In attacco serve una seria alternativa a Dovbyk anche se il futuro del bomber ucraino è ancora tutto in divenire, poi però serve rinforzare la difesa e Lucumi è uno dei primi nomi fatti dal tecnico giallorosso (manca solo l’ufficialità) Giampiero Gasperini.

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano il Bologna ha rifiutato un’offerta di 15 milioni del Bournemouth, club di Premier League. Il club rossoblù valuta di più il giocatore e allo stesso tempo anche lui vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia, magari in un club di primo piano. Per questo niente Premier e al momento sembrerebbe essere una sfida a due tra Roma e Napoli.

Il calciomercato Roma presto potrebbe presentare un’offerta ma anche il Napoli di Antonio Conte valuta alternative e profili interessanti per rinforzare la rosa. Lucumi è stato protagonista di un’ottima annata e il Bologna non lo lascerà partire per meno di 20 milioni, il club giallorosso c’è ed occhio quindi ad un possibile affare per il reparto difensivo.