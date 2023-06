Calciomercato Roma news/ Asse caldo col Sassuolo tra Frattesi e due cessioni (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA: IL PIANO PER FRTTESI

Il calciomercato Roma è sempre più a stretto contatto con il Sassuolo. Di certo non è una novità che Davide Frattesi rappresenta uno degli obiettivi in casa giallorossa, così come è ben nota l’agguerrita concorrenza per il classe 1999. Negli ultimi giorni sembra che Milan e Inter abbiano accelerato circa l’acquisto del centrocampista nato proprio a Roma dove ha iniziato anche a muovere i primi passi da calciatore con la Lazio e poi con i giallorossi, salvo poi essere ceduto a titolo definitivo al Sassuolo nell’estate del 2017 per 5 milioni di euro.

Da lì in poi la gavetta in Serie B con i prestiti tra Ascoli, Empoli e Monza fino all’affermarsi da titolare nelle ultime due stagioni al Sassuolo riuscendo ad ottenere fin qui anche sei volte la maglia della Nazionale segnando anche un gol, quello che ha raddoppio le marcature nel 3-2 inflitto all’Olanda nella finale per il terzo posto di Nations League. Tornando al mercato la Roma parte dietro rispetto alle milanesi nella corsa per accaparrarsi Frattesi, ma può contare sull’ottimo rapporto creato con il Sassuolo, soprattutto negli ultimi giorni visto il passaggi di Filippo Missori e Cristian Volpato in neroverde. Proprio in occasione di questa doppia operazione Roma-Sassuolo c’è stato modo di parlare di Frattesi. Giallorossi quindi alla finestra, pronti a mettere la freccia per il sorpasso in caso di raffreddamento delle piste che vedono il classe 1999 in una delle due squadre di Milano.

CEDUTI MISSORI E VOLPATO, OBIETTIVO PLUSVALENZE RAGGIUTNO

Come detto il calciomercato Roma si muove molto anche in un’uscita. La cessione di Justin Kluivert al Bournemouth e quella di Benjamin Tahirovic all’Ajax hanno portato nelle casse del club capitolina quasi 20 milioni, a cui ne vanno sommati una decina provenienti dal Sassuolo. Infatti, come accennato in precedenza, gli emiliani hanno acquistato a titolo definitivo Filippo Missori e Cristian Volpato dopo giorni di intense trattative tra l’ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi. Andando nello specifico, il classeo 2003 Missori è stato ceduto alla cifra di 2,5 milioni più una futura rivendita pari al 15%, la stessa inserita per acquistare Volpato che però è stato valutato 7,5 milioni. Il centrocampista offensivo di origine australiana nato a Camperdown vanta anche due reti tra i Professionisti vale a dire quelle segnate all’Hellas Verona tra il 2021/22 e il 2022/23.

Un movimento di mercato che fa felici tutti con il Sassuolo che potrà mettere le mani su due interessanti giovani della Roma, proprio come accaduto 6 anni fa con Frattesi, mentre i giallorossi così facendo riusciranno entro il 30 giugno a raggiungere quota 30 milioni di plusvalenze evitando guai peggiori in ottica sanzioni. Da aggiungere a tutte queste cessioni anche il riscatto di Ruben Providence da parte del Hartberg, club di Bundesliga austriaca che ha reso definitivo il passaggio dell’esterno classe 2001 ex Primavera.













