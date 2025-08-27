Il calciomercato Roma sta pensando ad un affare con il Milan per la cessione di Artem Dovbyk e l'acquisto di Alex Jimenez. Tommaso Baldanzi verso l'addio

Calciomercato Roma News: Tommaso Baldanzi prossimo partente

Sfumato definitivamente l’affare Sancho il calciomercato Roma si sta spostando su altri obiettivi ma per concluderli ha bisogno prima di riuscire a liberarsi di alcuni giocatori che pesano sulle casse della società e che non sono più considerati parte del progetto da parte del nuovo allenatore.

Calciomercato Estero News / L'Arsenal piomba su Hincapie, addio Kiwior. Accordo per Jackson (26 Agosto 2025)

La dirigenza giallorossa sta quindi cercando di intavolare diverse trattative in contemporanea nell’ultima settimana di apertura della sessione dei trasferimenti così da riuscire con lo stesso club e nel minore tempo possibile a concludere acquisti e cessioni necessari alla rosa.

Uno dei giocatori che è destinato a lasciare Trigoria è Tommaso Baldanzi, centrocampista o trequartista che dopo essere arrivato dall’Empoli ha avuto poche occasioni che non sembrano poter aumentare con l’arrivo di uno o più nuovi giocatori nel reparto offensivo come il giamaicano Bailey.

Calciomercato Cremonese News/ Moumbagna, Dennis e Vardy i nomi per l’attacco (26 agosto 2025)

Per il giocatore c’è la fila dei club di Serie A ma quello più vicino e che sembra essere una destinazione gradita dal calciatore è il Torino che dopo la sconfitta 5-0 nella prima partita deve correre ai ripari per dare a Baroni una squadra competitiva e ha pensato al prestito dell’ex Empoli.

Calciomercato Roma News: Artem Dovbyk e Alex Jimenez pronti a scambiarsi la squadra

Un asse importante sta invece venendo costruito dal calciomercato Roma con il Milan, entrambi i club infatti hanno bisogno di chiudere ancora diversi colpi per poter soddisfare i due nuovi allenatori e le necessità di cessione di una squadra possono diventare l’interesse in entrata dell’altra.

Calciomercato Juve News/ Savona verso la Premier, addio Kelly. Rivoluzione in attacco (26 Agosto 2025)

Torna quindi in primo piano l’ipotesi di uno scambio a titolo definitivo o di prestiti per i due attaccanti, Artem Dovbyk e Santiago Gimenez con l’ucraino che andrebbe a fare il riferimento offensivo di Massimiliano Allegri e il messicano che potrebbe essere un’arma interessante per il gioco di Gian Piero Gasperini.

Sempre dal Milan poi i giallorossi potrebbero prelevare l’esterno sinistro che stanno cercando da diverso tempo per dare ad Angelino la possibilità di rifiatare, l’obiettivo è lo spagnolo Alex Jimenez che è in uscita dai rossoneri per motivi comportamentali e che con un prestito con diritto o obbligo di riscatto a 15 milioni potrebbe arrivare a Roma.

La trattativa per lo spagnolo è slegata da quella degli attaccanti ma dipende da quella di Tsimikas, il terzino sinistro greco del Liverpool che in queste ultime settimane sembrava essere il primo obiettivo di Massara.