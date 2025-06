Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MASSARA COME NUOVO DS

Il calciomercato Roma sta subendo una sorta di rivoluzione da ormai alcune settimane. I giallorossi hanno prima ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini come allenatore della prima squadra e nei giorni scorsi hanno salutato il direttore sportivo Florent Ghisolfi. L’apporto fornito dal dirigente alla società non è stato ritenuto abbastanza valido per proseguire il rapporto che si è dunque interrotto in maniera definitiva.

Il quarantenne francese, secondo quanto emerso dalla indiscrezioni delle ultime ore, dovrebbe firmare la risoluzione contrattuale a breve nonostante un accordo ancora valido fino al 30 giugno del 2027. Per Ghisolfi, che non è stato apprezzato per la scelta di alcuni movimenti di mercato e la gestione di altrettanti giocatori, si sta invece spianando la strada che lo porterebbe alla Juventus, sempre nel ruolo di ds agli ordini del direttore generale Comolli.

Tornando però alla Roma, i nomi per rimpiazzare Ghisolfi non sono certo mancati in questi giorni. La soluzione interna rappresentata da Federico Balzaretti, già tesserato e collaboratore proprio del dirigente in uscita dal club, non ha convinto così come la suggestione Nicolas Burdisso, altre ex romanista che ha invece concluso il rapporto di lavoro con la Fiorentina nel 2024.

Per ricoprire il ruolo di direttore sportivo sarebbe invece stato scelto Frederic Massara, reduce dall’avventura in Francia con il Rennes. In Italia da dirigente Massara ha saputo mettersi in luce conquistando uno Scudetto con il Milan insieme a Paolo Maldini e la nuova firma che lo legherà alla Roma è prevista nella giornata odierna o al più tardi entro domani. Una volta ufficializzato il tutto, i giallorossi torneranno ad operare in maniera sensibile sul mercato con il benestare di Gasperini e la mediazione di Massara appunto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, HUDSON-ODOI CONTESO AL NAPOLI

Tornando a parlare di giocatori, al calciomercato Roma farebbe comodo un esterno di livello e già pronto a cui affidare la corsia offensiva nella prossima stagione. Un profilo caldo in questo senso per i capitolini sembra dunque essere quello di Callum Hudson-Odoi, ala sinistra di proprietà del Nottingham Forest a cui è legato fino al termine della prossima stagione. I britannici potrebbero anche decidere di lasciarlo partire subito se pensano di non riuscire a trovare un accordo riguardo al rinnovo del contratto ma sulle tracce del ventiquattrenne non ci sono solo i giallorossi.

La Roma dovrà infatti battere la concorrenza del Napoli per aggiudicarsi l’esterno di origini ghanesi poichè mister Conte, che lo ha già allenato ai tempi del Chelsea, lo avrebbe chiesto al patron De Laurentiis per sistemare l’organico dei partenopei. Al Forest Hudson-Odoi ha totalizzato 36 apparizioni complessive a cui si aggiungono 5 reti e 3 assist nell’arco dell’intera stagione e la sua valutazione da 25 milioni di euro potrebbe scendere se lo stesso calciatore premerà verso la cessione.