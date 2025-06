CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA CESSIONE DI DAHL “FINANZIA” LUCCA!

Il calciomercato Roma soprattutto dopo l’arrivo di Gasperini ha subito una forte accelerata e una buona dose di entusiasmo. Un aprima boccata d’ossigeno arriva dalla cessione di Dahl al Benfica: per lui 11 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Una cifra che serve a creare il tesoretto per gli acquisti.

In tal senso i rumors in entrata che si rincorrono sono molti ma quello che si fa più insistente riguarda il reparto di attacco e in particolare due nomi su tutti. Le trattative sotterranee del calciomercato Roma sarebbero su Lucca dell’Udinese e su Krstovic del Lecce.

L’attacco è stato il tallone d’Achille della Roma nel campionato appena concluso: una sola punta di ruolo, l’ucraino Dovbyk che ha deluso non poco, anche alla luce dei 35 milioni spesi dal calciomercato Roma per prelevarlo dal Girona. Era stato il capocannoniere della Lega, ma nel suo primo anno in Serie A non è riuscito a ripetersi. Un attaccante un pò macchinoso e statico, che a dire il vero è stato servito poco e male dai terzini. Lucca, attaccante dell’Udinese, sarebbe proprio l’alternativa a Dovbyk che in Premier potrebbe avere un buon mercato.

Lucca è ambito anche dal Milan e da squadre estere, non sarà facile per il calciomercato Roma riuscire a prenderlo. Un attaccante che piace a Gasperini anche perché ha molti margini di miglioramento e ricorda un pò Scamacca. Serviranno almeno 25 milioni per portarlo via da Udine, ma la Roma potrebbe aggiungere qualche pedina per diminuire la parte economica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KRSTOVIC IN COPPIA CON LUCCA…

Un altro pezzo da novanta che potrebbe comporre il nuovo attacco della Roma è Krstovic del Lecce. Una punta più mobile e veloce che bene si sposerebbe con Lucca e che Gasp potrebbe fare esplodere definitivamente dopo due ottimi campionati di Serie A, al Lecce.

Anche qui il calciomercato Roma potrebbe pensare di proporre degli scambi, soprattutto con giovani di prospettiva. C’è da capire se a lasciargli il posto nella rosa sarà Shomurodov oppure se l’uzbeko rimarrà nella Roma come jolly e terza opzione. Il calciomercato ufficiale della Roma non è ancora iniziato ma già promette grandi sorprese.