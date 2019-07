Calciomercato Roma news/ Avanza Mancini, il giorno di Alderweireld (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma potrebbe vivere una svolta importante per quanto riguarda l’arrivo di un obiettivo di mercato sul quale i giallorossi ormai hanno posato gli occhi da diverso tempo. Il difensore centrale Gianluca Mancini, difensore classe 1996 dell’Atalanta, per il quale, secondo quanto riportato da Sky, si starebbero compiendo dei passi decisivi. La trattativa aveva vissuta una fase di stallo ma la Roma è tornata alla carica per riuscire a concretizzare l’operazione e l’accordo tra capitolini e bergamaschi sarebbe davvero ad un passo. Operazione che verrà definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva per quanto riguarda il conguaglio a favore dell’Atalanta che toccherà i 25 milioni di euro comprensivi dei bonus. Mancini, nella stagione appena trascorsa, ha collezionato 35 presenze e 6 gol: nel weekend l’operazione potrebbe definirsi del tutto.

Calciomercato Roma News, Baldini punta Toby Alderweireld

Ma il calciomercato della Roma non si bloccherà al nome di Gianluca Mancini qui quanto riguarda una difesa che il nuovo tecnico Fonseca ha chiesto di rivoluzionare con nomi di spicco, anche alla luce della partenza di Kostas Manolas verso Napoli: c’è stato un primo incontro con gli agenti (anche in presenza del padre Viv) di Toby Alderweireld, centrale classe 1989 del Tottenham vicecampione d’Europa. La trattativa si può definire ancora in fase embrionale e non c’è ancora intesa sull’ingaggio che il giocatore percepirebbe a Roma, considerando che il centrale belga per lasciare il Tottenham partirebbe comunque da richieste molto onerose. Nelle prossime ore è previsto a Londra un appuntamento tra Franco Baldini e Daniel Levy, presidente del Tottenham, con la Roma che vorrebbe ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria da 25 milioni visto il contratto in scadenza nel 2020. Tra Premier League, Champions League e coppe inglesi Alderweireld ha collezionato 50 presenze nell’ultima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA