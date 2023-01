CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ayoze Perez nel mirino, Shomurodov per Lukic e Vina…

Calciomercato Roma news, Ayoye Perez per migliorare l’attacco

I dirigenti della Roma sono sempre molto attivi in fase di calciomercato al fine di cogliere eventuali occasioni per migliorare ulteriormente l’organico a disposizione di mister José Mourinho, il quale non sarà in panchina nell’impegno di campionato contro il Milan poichè squalificato. In attacco i giallorossi potrebbero combinare qualcosa vista l’intenzione di cedere il deludente Eldor Shomurodov e c’è un nome che potrebbe far gola ai capitolini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Piace Traoré, due straniere su Zaniolo mentre Karsdorp...

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe infatti messo gli occhi su Ayoye Perez del Leicester City per il proprio reparto avanzato. Ventinovenne spagnolo in scadenza di contratto a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso, Perez può giocare sia da prima che da seconda punta oltre che come ala destra e nell’annata calcistica 2022/2023 ha segnato una rete e fornito un assist in undici presenze complessive.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto: "Karsdorp può andare. Mourinho, Smalling e Dybala..."

Calciomercato Roma news, via Shomurodov ed ecco Lukic

Come dicevamo però la Roma deve prima cedere Eldor Shomurodov prima di tornare a pensare al calciomercato in entrata, soprattutto per quanto concerne l’attacco. Rifiutata la Cremonese poichè destinazione a lui non gradita, il centravanti uzbeko preferirebbe accasarsi al Torino con cui la Roma sta appunto trattando e nell’operazione i giallorossi vorrebbero tentare di aggiudicarsi Saša Lukić. I granata non sembrano in ogni caso molto convinti nel volersi privare del ventiseienne serbo e per questo si continuano ad ascoltare anche eventuali pretendenti straniere per Shomurodov.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Obiettivo Frattesi, il Torino pensa a Shomurodov

Calciomercato Roma news, Vina chiesto dal Betis di Siviglia

Un altro giocatore che non pare destinato a proseguire la sua avventura con la Roma è Matías Nicolás Viña, cercato in questa sessione di calciomercato invernale dal Betis di Siviglia. Gli spagnoli starebbero provando ad aggiudicarsi l’esterno brasiliano con la formula del prestito almeno fino al termine di questa stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA