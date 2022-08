CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bagno di folla per Wijnaldum, ora Belotti-Schouten?

Calciomercato Roma news, Pinto chiude un altro colpo!

Il calciomercato della Roma ha vissuto una giornata di grande esaltazione. L’ennesima, dopo l’arrivo di Paulo Dybala che aveva già infiammato i tifosi giallorossi. I quali sono accorsi all’aeroporto di Ciampino per festeggiare l’atterraggio di Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese è arrivato ufficialmente dal Paris Saint Germain dopo una lunga trattativa, in prestito con diritto di riscatto in favore del club giallorosso per circa 8 milioni di euro.

Lo stipendio del calciatore sarà pagato in parte dai giallorossi (4.5 milioni di euro) e in parte dal club transalpino (2.5 milioni), con una rinuncia (circa 800mila euro) da parte dell’ex Liverpool ad una parte residuale che ha permesso di sbloccare la trattativa.

Circa 500 i tifosi presenti all’aeroporto con Wijnaldum che è arrivato assieme alla sua famiglia, rimanendo favorevolmente impressionato dal grande entusiasmo che i suoi nuovi supporters gli hanno riservato non appena messo piede nella Capitale.

Calciomercato Roma news, i nuovi obiettivi

Calciomercato Roma, i giallorossi dopo gli arrivi di Matic, Celik, Dybala e Wijnaldum non sembrano però aver terminato la loro campagna acquisti. Perfezionate le uscite di Eldor Shomurodov e Jordan Veretout, i giallorossi potrebbero orientarsi subito su un nuovo target per centrocampo e attacco. La punta prescelta dovrebbe ormai essere Andrea Belotti, per il “Gallo” ci sarebbe pronto un contratto da circa 3 milioni netti a stagione, bonus compresi e al momento non sembrano esserci concorrenti credibili.

Per il centrocampo il nuovo obiettivo sarebbe il bolognese Schouten, come spiegato dal giornalista Flavio Maria Tassotti sui social: “Non solo Wijnaldum: la Roma è tornata a parlare col Bologna di Schouten (sul centrocampista olandese c’è il Torino di Juric, che ha già formalizzato un’offerta da 8 milioni).” Un’idea che potrebbe dunque prendere piede rapidamente, con la Roma che sta chiudendo in fretta le sue trattative in questa estate di calciomercato.

