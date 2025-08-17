Calciomercato Roma news: il giamaicano dell'Aston Villa è in dirittura d'arrivo. In difesa, se parte Ndicka, occhi su Lucumì e Ordonez (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, COLPO BAILEY IN ARRIVO

Il calciomercato Roma è vicinissimo a Leon Bailey. Ci sono stati contatti molto positivi per l’esterno giamaicano dell’Aston Villa che già nella giornata di oggi, domenica 17 agosto, potrebbe trovare la svolta definitiva.

La trattativa è ai dettagli e per l’esterno offensivo sarebbe la quarta avventura tra i professionisti dopo Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Il 28enne è ancora alla ricerca del suo primo trofeo e spera di poterlo ottenere con la Roma.

Calciomercato Roma News/ Malacia oltre a Sancho dallo United, un Azzurro a centrocampo (17 agosto 2025)

Il giamaicano aumenterebbe di gran lunga la qualità del reparto offensivo della Roma, fornendo così a Gian Piero Gasperini un innesto veloce e rapido che in un campionato come la Serie A può fare veramente la differenza.

CALCIOMERCATO ROMA, SE PARTE NDICKA CI SONO DUE PISTE

Il calciomercato Roma trova l’accordo per cedere Marash Kumbulla. Il 25enne lascerà la Capitale per accasarsi al Maiorca dove vivrà un’altra avventura in Spagna dopo quella della passata stagione con la maglia dell’Espanyol.

Calciomercato Roma News/ Si tratta per Bailey e Ziolkowski, un olandese può partire subito!

Resta viva la pista Jadon Sancho anche con l’arrivo di Bailey. Gasperini vorrebbe a tutti i costi l’inglesi per arricchire una rosa impegnata in tre competizioni: secondo il Times, la Roma avrebbe offerto un prestito annuale al Manchester United per l’attaccante.

Se dovesse partire Ndicka, seguito da alcuni club arabi, ci sono due nomi sul taccuino dei dirigenti capitolini. Il primo arriva dalla Serie A ed è Jhon Lucumì del Bologna mentre la pista estera è rappresentata da Joel Ordonez del Bruges.