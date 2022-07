CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bailly novità in difesa: si tenta il colpo alla Smalling

Calciomercato Roma che adesso si basa sulla ricerca di un difensore da affiancare ai già presenti Smalling, Ibanez e Mancini nella turnazione del tecnico portoghese Josè Mourinho. Una difesa che va migliorata pensando anche la potenza offensiva che esprime grazie all’arrivo di Paulo Dybala, colpo di mercato dell’estate, oltre che i già presenti Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Una difesa che vede il nome di Eric Bailly come profilo che interessa alla squadra della capitale. Un colpo che potrebbe ricordare Chris Smalling, vista la provenienza del giocatore (Manchester United), proprio come il centrale inglese. Smalling che proprio a Roma ha vissuto una seconda giovinezza, ritornando al massimo della forma. Che sia così anche per l’ivoriano?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Firmino più che una semplice idea: pronti 22 mln di euro

La Roma si muove per regalare a Mourinho la pedina che cerca in difesa: questa mattina, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe interessata al giocatore ivoriano del Manchester United. Grande scoglio, però, la formula dell’eventuale arrivo in maglia giallorossa. Prestito con diritto di riscatto quello che vorrebbe la Roma; Manchester United, che invece, chiederebbero la cessione del giocatore vista la scadenza prevista per il 2024. Altro scoglio importante è l’ingaggio del giocatore, in tal senso occorrerebbe che Bailly facesse un passo concreto verso i giallorossi, viste le sue esigenze economiche da 4 Mln a stagione con i Reds Evil; cifra che spaventa la Roma.

VIDEO/ Juventus Barcellona (2-2) highlights e gol: doppiette di Kean e Dembélé!

Calciomercato Roma news: Eric Bailly, i numeri

Numeri importanti per Bailly con la maglia del Manchester United fin dal suo arrivo. Partiamo in ordine: esordio in maglia Periquitos con gli spagnoli dell’Espanyol prima nelle giovanili e poi in prima squadra nella stagione 2014-2015. Prestazioni convincenti che gli valgono gli interessamenti del Villareal, sempre in Spagna. Passato alla squadra del sottomarino giallo per circa 5 Mln di Euro, ecco l’exploit: 47 partite in un anno e mezzo con un gol e prestazioni sontuose in difesa, contro i migliori attaccanti del palcoscenico spagnolo. Le prestazioni con il Villareal non passano inosservate ed il Manchester United decide di affondare il colpo nell’estate del 2016, mettendo nel tavolo del Villareal circa 40 Mln di euro per il centrale ivoriano.

Dazn e Smart Tv/ I migliori modelli per vedere il calcio e la Serie A in televisione

Passato al Manchester United, soffre il ritmo inglese, diverso dal calcio spagnolo che risulta essere più tecnico e impattante dal punto di vista atletico. Prima stagione scende in campo 38 volte ma successivamente, nelle 5 stagioni successive le partite sono sempre meno e l’ivoriano sempre di più messo da parte nel progetto degli inglesi. Al momento il suo curriculum con il Manchester United recita 113 gare ed 1 gol solamente in maglia Reds. Forza fisica, velocità ed anticipo le sue doti migliori: qualità che Josè Mourinho potrebbero fare comodo sia come centrale in una difesa a 4, che come braccetto di destro in una linea difensiva a tre. Sarà il prossimo grande colpo di calciomercato della Roma? Lo scopriremo nei prossimi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA