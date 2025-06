Il calciomercato Roma tratta la cessione di Tommaso Baldanzi in prestito o a titolo definitivo al Bologna, nel frattempo tratta due giocatori con l'Empoli

Calciomercato Roma News: Tommaso Baldanzi cessione in prestito in vista

Nella notte è arrivata una notizia inaspettata nel mondo giallorosso ovvero la separazione della squadra da Ghisolfi, il direttore sportivo era stato messo in discussione da diverso tempo dalla tifoseria e la società, per alcuni acquisti non riusciti e per la gestione della situazione allenatori tra De Rossi e Juric. Ora in dirigenza dovrebbe arrivare Massara e quindi il calciomercato Roma potrebbe prendere alcune declinazioni diverse da quelle che fino a questo momento sembrava stessero seguendo ma una cosa rimarrà senza alcun dubbio, bisognerà accontentare il più possibile Gasperini.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (17-18 giugno)

L’arrivo del nuovo direttore sportivo però potrebbe coincidere con una cessione, quella di un giovane giallorosso che da quando è stato acquistato ha trovato poco spazio in maglia Roma per la concorrenza con i giocatori più importanti della rosa nel suo stesso ruolo. Si tratta di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 che lo scorso anno è stato acquistato per 12 milioni, per la presenza di Dybala e Pellegrini ha sempre giocato poco, 31 partite ma quasi tutte entrando dalla panchina, e potrebbe quindi essere spedito al Bologna con un prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni.

DIRETTA/ Fluminense Borussia Dortmund (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (17 giugno)

Calciomercato Roma News: Anjorin e Goglichidze due trattative con l’Empoli

In entrata invece il calciomercato Roma si concentrerà in primo luogo ad allungare la rosa con giocatori che diano alternative di valore al tecnico piuttosto che grandi nomi che stravolgano le gerarchie, questo anche perché la squadra dovrà stare attenta alle spese per non sforare i limiti imposti dal fair play finanziario. Entrambi i giocatori vengono dall’Empoli e vista la retrocessione dei toscani le trattative potrebbero essere facilitate, la prima sarà quella per Tino Anjorin che ha stupito Gasperini, tanto che aveva consigliato l’acquisto anche all’Atalanta, e per 5 milioni può essere acquistato.

Calciomercato Lecce News/ Zerbin primo regalo per Di Francesco, anche Falcone può lasciare (17 giugno 2025)

Il secondo invece è in una posizione dove la Roma ha poche alternative nonostante siano diversi anni in cui il modulo utilizzato è la difesa a 3, i titolari dovrebbero essere N’Dicka, Mancini e Celik ma non ci sono vere e proprie alternative, il nome che dovrebbe essere in arrivo dall’Empoli è Saba Goglichidze. Il ragazzo georgiano è un classe 2004 e quest’anno ha giocato 33 partite fornendo anche 1 assist, il suo prezzo è di circa 10 milioni ma i giallorossi potrebbero provare ad ottenere uno sconto con un abbassamento della parte fissa e l’aggiunta di bonus.