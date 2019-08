Calciomercato Roma News/ Batshuayi per l’attacco di Fonseca! (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma è reso vivo dalla necessità di acquistare un difensore centrale, anche se non è da escludere che possa arrivare in giallorosso un attaccante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Michy Batshuayi sarebbe una pista più che concreta con Frankie Lampard che al Chelsea oltre a Olivier Giroud gli preferisce anche i giovani Mount e Abraham. Nonostante la permanenza di Edin Dzeko a Roma potrebbe dunque arrivare un attaccante in grado di sostituire il partente Patrik Schick. Batshuayi viene da una stagione fatta di alti e di bassi in prestito tra Valencia e Crystal Palace, non convincendo i blues a puntare nuovamente su di lui. Il club inglese lo aveva acquistato nell’estate del 2016 dall’Olympique Marsiglia anche se in blues non è mai riuscito a fare la differenza. Sarà la scelta giusta per la Roma di Pablo Fonseca? Staremo a vedere.

Calciomercato Roma news, ultime notizie: Olsen e Gonalons al passo d’addio

Sono due le cessioni che potrebbero animare il calciomercato della Roma nelle prossime ore. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero diverse le richieste per Robin Olsen dopo che la trattativa col Montpellier è sfumata proprio sul più bello. Sul portiere svedese ci sono due squadre una dalla Russia e una dal Portogallo. Tra gli altri esuberi c’è Maxime Gonalons che è tornato dopo il prestito al Siviglia e non l’ha fatto di certo per rimanere nella capitale, dove nella stagione 2017/18 ha piuttosto deluso le aspettative in lui riposte. Sempre secondo la rosea al momento il Rennes avrebbe nettamente superato nella corsa al calciatore il Bordeaux.

© RIPRODUZIONE RISERVATA