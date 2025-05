CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SFUMA GASP ALLA JUVENTUS

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla panchina della Roma, dopo giorni di voci, smentite e valutazioni. L’allenatore dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione positiva culminata con il piazzamento in Champions League, è pronto a prendere il posto di Claudio Ranieri per riportare la Roma nell’Europa che conta.

Gian Piero Gasperini alla Roma/ Incontro con i Friedkin a Firenze, pronto un triennale per il tecnico !

Il tecnico piemontese sembrava uno dei candidati principali per la panchina della Juventus, tuttavia secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport il tecnico di Grugliasco avrebbe deciso di mantenere la parola data, mantenendo la sua fedeltà alla Roma che lo avrebbe cercato per primo.

I contatti tra l’entourage di Gasperini e i dirigenti giallorossi sono frequenti e intensi da almeno due settimane, segno di un interesse concreto. Il tecnico, che ha un contratto con l’Atalanta fino al 2026, sarebbe così pronto a lasciare Bergamo dopo otto stagioni, attratto da una nuova sfida in una piazza ambiziosa. Mancano gli ultimi dettagli ma la decisione dovrebbe essere stata presa: Gasperini allenerà la Roma

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL FUTURO

Secondo le indiscrezioni più recenti, il tecnico avrebbe chiesto però alla Roma garanzie su alcuni punti fondamentali: la possibilità di incidere sul mercato, la valorizzazione del settore giovanile e soprattutto l’autonomia nella costruzione del progetto tecnico. In questo senso, i Friedkin sembrano disposti ad assecondare le richieste del mister piemontese. La proposta contrattuale, secondo quanto filtra, sarebbe triennale con un ingaggio superiore ai 3 milioni a stagione.

L’Atalanta, che nel frattempo ha già iniziato a valutare alternative per la propria panchina, non sembra intenzionata a opporsi in maniera drastica, soprattutto in virtù del lungo e proficuo percorso compiuto insieme.

Visto il passato e il modo di giocare di Gasperini l’arrivo del nuovo tecnico potrebbe giovare particolarmente a qualche giocatore della Roma: a partire dagli ex Atalanta Mancini e Cristante, passando per Konè e Pisilli, giocatori di grande intensità molto adatti al modulo dell’allenatore dell’Atalanta.

Da tenere d’occhio poi Soulè, che dovrà essere valorizzato al meglio. Infine bisognerà capire cosa fare con gli eventuali esuberi di lusso, giocatori come Pellegrini, Dovbyk e Paredes, con le valigie pronte in direzione Argentina. Il calciomercato Roma punta a chiudere la trattativa entro la prossima settimana per programmare con largo anticipo il mercato estivo. Ora per Gasperini è in arrivo una grande prova, riuscirà a vincere anche fuori da Bergamo?