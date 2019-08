CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Benatia, clamoroso ritorno? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma, dopo i tre gol incassati contro il Genoa, vive l’ultima settimana di trattativa con una priorità ben fissata. Oltre all’affare Taison, vecchio pallino di Fonseca, bisogna reperire un difensore, possibilmente forte e affidabile, magari già pronto per essere schierato nel derby, considerando le lacune messe in evidenza da Fazio, Juan Jesus e Mancini contro i Grifoni. E dai microfoni dell’emittente radiofonica romana TeleRadioStereo, è arrivata la voce di un ex di lusso, Mehdi Benatia, che ha aperto alla possibilità di un clamoroso ritorno: “Una chiamata di Petrachi? Io rispondo sempre. Il derby è diverso, una partita bella da giocare e ancora di più quando vinci. Spero che i 14 calciatori che giocheranno capiscano l’importanza della partita. La Lazio ha iniziato bene, la Roma un po’ meno, in bocca al lupo alla Roma.” Certo, ci sarebbe da convincere gli arabi dell’Al-Duhail, che hanno offerto al marocchino il ricco contratto che l’ha convinto a lasciare la Juventus nel gennaio scorso. Ma alla Roma un profilo del genere farebbe comodo, eccome.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’AGENTE DI RUGANI NELLA CAPITALE

Il calciomercato della Roma tiene comunque ancora viva la pista che porterebbe a Daniele Rugani. Una trattativa che sembrava in via di definizione e invece molto complicatasi nella scorsa settimana, ma il giocatore è rimasto comunque fuori dal gruppo che ha affrontato la trasferta di Parma con la Juventus, segnale che la trattativa è ancora possibile, con Rugani che ha comunque dato da tempo il suo assenso al trasferimento in giallorosso. L’agente del giovane difensore centrale, Davide Torchia, è già a Roma e nella giornata di martedì incontrerà il direttore sportivo della Roma, Petrachi, per provare a sbloccare una trattativa che porterebbe comunque Rugani a firmare un contratto assolutamente importante, un quinquennale da 3 milioni a stagione. Necessari i contatti con la Juventus per capire se le contropartite che interessano ai bianconeri possono ancora essere sbloccate, su tutti quel Riccardi che, talento del settore giovanile giallorosso, la Juventus vorrebbe assolutamente portare a Torino.

