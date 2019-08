CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bomba Falcao, Petrachi a Montecarlo (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma è ancora in evoluzione, ma il taccuino del DS Petrachi si sarebbe arricchito nelle ultime ore di un nome letteralmente a sorpresa. Si tratta di Radamel Falcao, il centravanti colombiano che dopo 140 presenze e 83 reti tra campionato e Coppe al Monaco, avrebbe ormai ritenuto conclusa la sua avventura nel Principato e nella Ligue 1 francese. Decisione reciproca col club, considerando che dal Monaco non sarebbe arrivata nessuna offerta per il rinnovo del contratto di un attaccante considerato tra i migliori della sua generazione, ma che lungo il cammino ha pagato alcuni gravi infortuni. Petrachi sarebbe già stato a Montecarlo alla fine della settimana scorsa per capire se ci sono i margini per portare Falcao alla Roma: nome evocativo per i tifosi giallorossi, ma soprattutto centravanti che potrebbe servire presto come il pane al tecnico Fonseca.

CALCIOMERCATO ROMA, DZEKO E SCHICK AL PASSO D’ADDIO?

Questo perché il calciomercato della Roma potrebbe presto vivacizzarsi in uscita per quanto riguarda gli attaccanti. Di Edin Dzeko e l’interessamento dell’Inter di Antonio Conte nei suoi confronti si parla ormai da diverse settimane. Il bosniaco sembrava ormai destinato a restare in giallorosso, ma andando a scadenza di contratto il club preferirebbe monetizzare la sua partenza e potrebbe presto farsi avanti il Napoli, disposto a soddisfare una richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino di Dzeko che l’Inter finora ha sempre respinto al mittente. In più, anche Patrick Schick potrebbe cambiare aria. Dopo due anni difficili e conditi da pochissimi gol il ceko potrebbe restare solo accettando di scalare le gerarchie partendo dalla panchina. Le offerte però al momento scarseggiano: la Fiorentina sarebbe interessata solo a un prestito, mentre il Borussia Dortmund, segnalato tra gli interessati, non ha ancora fatto recapitare alcuna offerta a Trigoria.

