Calciomercato Roma news: clamorosa ipotesi di uno scambio con la Juventus tra Vlahovic e Dovbyk: c'è l'ok di Tudor e Gasperini. Ecco cosa manca.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SI BALLA SULLE PUNTE, IPOTESI VLAHOVIC!

Entra nel vivo il calciomercato Roma proprio oggi che è il giorno decisivo per le cessioni necessarie a soddisfare le richieste del FPP dell’Uefa. Sono ore convulse in cui il ds Massara sta cercando di far quadrare i conti in una lotta contro il tempo. Ma intanto si sa che il mercato non si ferma mai e arrivano anche notizie bomba sui movimenti in entrata: una trattativa improvvisa di calciomercato Roma – Juventus sarebbe spuntata fuori quasi dal nulla e sembrerebbe avere le gambe per prendere piede e concretizzarsi. Si parla appunto di una scambio tra punte: Dusan Vlahovic in direzione Roma con Artem Dovbyk a Torino sponda Juve.

Calciomercato Roma News/ Colpo grosso dal Real Madrid: in arrivo il nuovo bomber!

Una operazione di calciomercato clamorosa, che nasce da due esigenze diverse. La Juventus dallo scorso anno sta provando in tutti i modi a liberarsi di Vlahovic perché da contratto il suo stipendio è lievitato a quasi 14 milioni l’anno, una vera e propria follia anche alla luce del rendimento dell’attaccante.

Calciomercato Juventus News/ Azpilicueta, profilo esperto per la difesa. Si lavora per David (30 giugno 2025)

Lo scorso campionato l’attaccante serbo ha fatto 10 gol e 4 assist in 29 partite un bottino modesto per un calciatore di questa levatura. Una sua cessione libererebbe uno spazio importante nel monte ingaggi della Juventus che virerebbe sull’obiettivo Osimhen del Napoli.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IPOTESI SCAMBIO CON LA JUVENTUS: DOVBYK A TORINO?

Sul fronte calciomercato Roma questa proposta della Juventus ha spiazzato la nuova triade della Roma Massara-Ranieri-Gasperini. Sono ore di riflessioni in casa Roma e c’era la speranza che questa notizia non andasse troppo in giro per evitare la reazione della piazza ed eventuali pressioni. C’è da dire che Dovbyk è una sorta di oggetto misterioso. Arrivato in pompa magna lo scorso anno dopo aver vinto la classifica cannonieri della Liga, nel campionato appena concluso ha realizzato 12 gol e 2 assist in 32 partite.

Calciomercato Juventus News/ Blitz al Mondiale per Club per un giovane bomber!

Un buon bottino nel suo primo anno in Serie A che però non ha scaldato i cuori di nessuno. E’ pur vero che è stato un anno disgraziato, col cambio di tre allenatori, con tutto quello che ne consegue.

C’è chi è convinto che il prossimo campionato possa essere la sua consacrazione, magari con l’aiuto di Gasperini ma c’è anche chi lo considera ormai un flop e un giocatore poco adatto al nuovo mister. C’è da dire che in questo calciomercato Roma tutti i calciatori, a parte Svilar e Koné, sono in vendita, quindi anche Dovbyk a fronte di una cifra congrua può partire. Il bomber ucraino è costato quasi 40 milioni e la Roma non può permettersi una minusvalenza.

In questo caso lo scambio tra Vlahovic e Dovbyk potrebbe essere fatto anche a 45-50 milioni permettendo a entrambe le società una buona plusvalenza. Il problema per il calciomercato Roma si presenta sul fronte ingaggio: Artem prende 5 milioni 8 in meno di Vlahovic. L’attaccante serbo dovrebbe accettare di decurtarsi pesantemente lo stipendio. E’ questo l’ostacolo più grosso per mandare in buca questa trattativa. I due allenatori hanno già dato il loro ok, bisogna capire quanto vuole sacrificarsi Dusan e quanto la Juve, pur di liberarsene, è disposta a contribuire all’ingaggio.