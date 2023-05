Calciomercato Roma News/ Castagne (e non solo) dal Leicester, ma dipende da El Shaarawy (29 maggio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DAL LEICESTER ALMENO TRE OCCASIONI

La grande attesa è per la finale di Europa League, ma intanto il calciomercato Roma non può esimersi dal ragionare sulla stagione che verrà, aspettando di capire in via definitiva se l’allenatore sarà ancora José Mourinho. Nei giorni scorsi avevamo parlato di come Youri Tielemans sia un’occasione a parametro zero: ebbene, il centrocampista belga è appena retrocesso con il Leicester e, di conseguenza, altri giocatori delle Foxes che difficilmente scenderanno nel Championship diventano ottime occasioni di calciomercato. Uno è Caglar Soyuncu, ma lo togliamo dalla lista: il centrale turco infatti è ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid.

Altri nomi, pensando alla rosa della Roma, ci sono: sempre con riguardo alla difesa abbiamo Wout Faes, belga che in questa stagione ha trovato spazio nel Leicester; anche Dennis Praet potrebbe fare molto comodo alla Roma, perché è già stato in Italia (con Sampdoria e Torino) e poi può giocare sulla trequarti come in mezzo al campo. Infine, occhio a un altro potenziale ritorno: quello di Timothy Castagne, anche lui belga come Tielemans e Faes, devastante nell’Atalanta e ora possibile innesto sulla fascia – destra o sinistra – soprattutto se ci saranno alcune partenze dalla rosa attuale a disposizione di Mourinho.

EL SHAARAWY PUÒ RINNOVARE

Appunto: uno dei potenziali addii è quello di Stephan El Shaarawy, che è in scadenza di contratto. A dirla tutta però il calciomercato Roma si starebbe interrogando sul rinnovo: nella seconda parte di stagione infatti il Faraone è stato uno dei giocatori più determinanti nella squadra giallorossa. I numeri non mentono: da gennaio El Shaarawy ha segnato 8 gol, appena uno meno di Paulo Dybala (che ha saltato parecchie partite, ma gioca anche in attacco laddove il Faraone fa l’esterno a tutta fascia) e lo stesso numero di quelli messi insieme da Tammy Abraham, Andrea Belotti e Ola Solbakken.

Insomma: se parliamo di rendimento, El Shaarawy si sarebbe guadagnato in pieno il rinnovo con la Roma ma ovviamente bisogna fare anche delle valutazioni di tipo economico, e per l’appunto capire (non è secondario) se Mourinho resterà l’allenatore della squadra. Ad ogni modo ci sarà tempo: prima infatti i giallorossi devono archiviare la finale di Europa League, sperando chiaramente nel secondo trofeo internazionale consecutivo, poi eventualmente si siederanno al tavolo con El Shaarawy per discutere quello che alla fine potrebbe diventare un prolungamento del contratto.











