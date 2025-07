Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. A chi piacciono Paixao e Deossa 26 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONCORRENZA PER PAIXAO E DEOSSA

In questi giorni di luglio, il calciomercato Roma è in piena fase di sviluppo tra cessioni e nuovi acquisti. I giallorossi hanno messo nel mirino alcuni giocatori per ripartire al meglio nella prossima stagione e centrare i traguardi prefissati dalla società ma non manca certo la concorrenza rappresentata da diversi club europei. E’ il caso ad esempio di Igor Paixao, di proprietà del Feyenoord.

L’ala sinistra, che ha un contratto con gli olandesi valido fino al 2029, fa gola a mister Gasperini per il suo organico sebbene sulle sue tracce ci siano anche altre squadre. Secondo la stampa francese, l’Olympique Marsiglia sarebbe appunto in vantaggio nella corsa per aggiudicarsi Paixao, tanto da aver già raggiunto l’intesa con il calciatore.

Eppure, il suo agente starebbe mantenendo aperte le porte anche ad altre pretendenti, tra cui la Roma appunto, ma attenzione all’inserimento del Leeds United. Sia gli inglesi che i transalpini starebbero mettendo sul piatto 30 milioni al fine di tesserare Paixao. Un discorso simile può valere anche per Nelson Deossa, obiettivo di mercato per il centrocampo.

Il colombiano, prima alternativa al mancato arrivo di Richard Rios che ha lasciato il Palmeiras per i portoghesi del Benfica, è sotto contratto con il Monterrey fino al 2028. Proprio i brasiliani avrebbero a loro volta individuato in Deossa un sostituto per Rios e non bisogna affatto scordare la presenza di altre compagini come la Fiorentina in Italia e lo Sporting Lisbona all’estero altrettanto candidate ad accaparrarselo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MANNINI VERSO LA JUVE STABIA

Il calciomercato Roma risulta sempre molto vigile anche quando si tratta di giovani talentuosi da far crescere nel proprio vivaio. I capitolini non sono nuovi a concedere alcuni dei loro elementi ad altre squadre al fine di monitorarne il rendimento e valutarne il potenziale ed è in questo senso che si colloca l’imminente partenza a titolo temporaneo di Mattia Mannini.

Terzino destro dicianovenne, Mannini è capace di giocare pure nel ruolo di interno di centrocampo e, come rivelato da Gazzetta Regionale, sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Juve Stabia. Nell’ultima stagione il classe 2006 ha segnato due reti e regalato sei assist vincenti ai compagni della Primavera romanista. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire ma con ogni probabilità i campani se lo aggiudicheranno in prestito.