CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN INCREDIBILE RITORNO?

Clamorosa indiscrezione che riguarda il calciomercato Roma: negli ultimi giorni la società giallorossa avrebbe sondato la possibilità di un ritorno di Edin Dzeko. Da queste parti il bosniaco è più che amato: in sei stagioni ha segnato 119 gol in 260 partite, ha giocato una semifinale di Champions League, ha lottato concretamente per lo scudetto, ha vinto una classifica marcatori di Serie A ed è stato uno dei grandi simboli dell’immediato post-Francesco Totti, riuscendo comunque a giocare anche con lui. Passato poi all’Inter, Dzeko si è trasferito al Fenerbahçe: ha 39 anni, ma vorrebbe continuare per un paio di stagioni e potrebbe anche decidere di rientrare in Italia, pur se l’idea di continuare a Istanbul ci sarebbe.

Ora, la Roma ha già chiesto informazioni: non sono note eventuali cifre, sappiamo però che sulle tracce di Dzeko c’è soprattutto il Como, che in questo momento con il suo progetto può intrigate anche qualche veterano pronto a rimettersi in gioco in una realtà di provincia (e del resto già la scorsa estate i lariani si sono mossi in questo modo) ma con ambizioni alte.

La Fiorentina invece si sarebbe defilata dopo un primo approccio; Dzeko naturalmente sarebbe ben contento di tornare alla Roma, anche eventualmente in un ruolo di “chioccia” partendo dalla panchina. Si vedrà, attenzione perché quella che al momento è una suggestione potrebbe presto diventare una realtà, che poi l’affare vada in porto o meno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SAELEMAEKERS SI ALLONTANA

Naturalmente il calciomercato Roma guarda ad altre operazioni, anche più immediate: se nei giorni scorsi abbiamo parlato dei tentativi di rinnovare il contratto di Mile Svilar, bisogna riportare che il riscatto di Alexis Saelemaekers in questo momento appare decisamente lontano.

Arrivato dal Milan in uno scambio di calciomercato con Tammy Abraham, il laterale belga era partito molto bene ma gradualmente ha perso minutaggio e spazio, tanto da non giocare titolare nelle ultime tre partite. Contro il Milan – curiosamente, proprio i rossoneri – potrebbe tornare titolare, ma questa potrebbe anche essere la sua ultima partita allo stadio Olimpico almeno con la maglia giallorossa. Il motivo?

La reticenza del Milan circa la proposta del calciomercato Roma. Spieghiamo: i giallorossi vorrebbero chiudere la questione con uno scambio alla pari, valutando entrambi i calciatori 12 milioni di euro, ma il Milan ritiene invece che Saelemaekers costi almeno 20 milioni (se non di più) e di conseguenza chiede un conguaglio economico.

I rossoneri poi sono forti del fatto che per il belga si sia già concretamente mosso il Nottingham Forest (dove lavora l’ex CEO della Roma Lina Souloukou): da questo punto di vista il Diavolo è convinto di poter monetizzare maggiormente e dunque alza il prezzo. Attualmente si può dire che la situazione di calciomercato sia in stallo e che Saelemaekers, che non disdegnerebbe di continuare con la maglia della Roma, sia sempre più lontano dalla capitale, ma staremo a vedere.