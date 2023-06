Calciomercato Roma News/ C’è l’ipotesi Zaha per l’attacco, Carles Pérez resta in Spagna (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: C’È ZAHA PER L’ATTACCO

Come sappiamo, il calciomercato Roma deve risolvere il nodo delle cessioni, ma anche sostituire Tammy Abraham: il grave infortunio dell’attaccante inglese ha complicato i piani, il tesoretto dal suo addio non arriverà e dunque bisognerà rivolgersi altrove, ma soprattutto acquistare un calciatore che ne prenda il posto. Sappiamo che negli ultimi giorni la Roma si è mossa per Marko Arnautovic, ma dall’Inghilterra rimbalza un altro nome: quello di Wilfried Zaha, classe ’92 (dunque un altro attaccante navigato) che è cresciuto nel Crystal Palace, è passato brevemente (appena sei mesi) dal Manchester United e poi è tornato agli Eagles nel 2014.

Da qui, nelle ultime nove stagioni ha segnato 64 gol in Premier League; non si tratta di un bomber vero e proprio, ma di un centravanti di manovra. Da vedere quale sia il prezzo che il Crystal Palace intenderebbe fare, e se sia disponibile alla cessione: in questo momento possiamo dire che il calciomercato Roma stia sfogliando la margherita alla ricerca della soluzione migliore, Zaha potrebbe rientrare tra queste ma comprare in Inghilterra è tutt’altro che semplice. Nel frattempo ovviamente i giallorossi tengono aperte tutte le possibili porte per il loro attaccante.

CARLES PEREZ RESTA IN SPAGNA

Parlavamo di cessioni per quanto riguarda il calciomercato Roma: va ricordato che tra i giocatori ancora di proprietà giallorossa c’è Carles Pérez, cresciuto nel Barcellona e che aveva avuto l’occasione di mettersi in mostra nella prima squadra blaugrana, ma poi ha preso altre strade. Arrivato alla Roma, vi ha giocato due anni e mezzo con 8 gol in 71 partite; poi è andato in prestito al Celta Vigo e qui ha fatto discretamente bene. Soprattutto, si è trovato a suo agio, tanto da dichiarare di voler rimanere nel club. Il problema è che il Celta Vigo non sarebbe intenzionato a spendere i 10 milioni previsti per il riscatto: l’idea della società è quella di abbassare questa cifra.

Carles Pérez tornerà a vestire il giallorosso alla scadenza naturale del prestito, ma difficilmente resterà a Trigoria nel corso della prossima stagione: il suo futuro potrebbe essere ancora in Spagna ma con un’altra squadra, si vocifera infatti che il Getafe sia interessato alle sue prestazioni. A questo punto dunque le opportunità di calciomercato per la Roma si allargano: vedremo se alla fine Carles Pérez sarà un nuovo giocatore a disposizione di José Mourinho (che lo ha allenato l’anno scorso) o se invece, come probabile, sarà ceduto per fare cassa, rispettare i parametri del settlement agreement della Uefa e reinvestire.











