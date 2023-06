CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ C’è N’Dicka, suggestione Berardi (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, N’DICKA PRENDE IL POSTO DI IBANEZ!

Il calciomercato della Roma ha già fissato dei nomi per la prossima stagione. Dopo l’acquisto di Houssem Aouar, che verrà presentato ufficialmente all’inizio del ritiro estivo, la società giallorossa è pronta a chiudere un altro affare a parametro zero: Evan N’Dicka, difensore classe 1999 in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. La Roma sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali e burocratici per l’arrivo di N’Dicka. Il giovane difensore, seguito da tempo, arriverà a parametro zero dall’Eintracht Francoforte e si unirà al club giallorosso firmando un contratto quinquennale.

Calciomercato Roma News/ Inserimento per Arnautovic, c'è fiducia per Frattesi (mercoledì 7 giugno 2023)

N’Dicka ha trascorso le ultime cinque stagioni in Germania, accumulando 170 presenze e giocando in importanti competizioni come la Champions League nell’ultima stagione dopo la vittoria dell’Europa League 2021/22. Il giocatore ha dimostrato di possedere grandi qualità difensive, combinando forza fisica e abilità tecnica. La Roma si aspetta che N’Dicka possa apportare un contributo significativo alla solidità difensiva della squadra nella prossima stagione.

Mourinho resta alla Roma/ Calciomercato, sarà ancora lui l'allenatore: nessuno strappo con i Friedkin

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NON SOLO FRATTESI…

Un altro pallino del calciomercato della Roma resta, già dall’anno scorso, Davide Frattesi del Sassuolo. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha incontrato diversi dirigenti di altri club, tra cui l’Inter, la Juventus e, più recentemente, la Roma rappresentata da Tiago Pinto. Durante il pranzo di mercato tra i due dirigenti, sono emerse alcune indiscrezioni e scherzi che hanno animato l’incontro, confermando gli ottimi rapporti che intercorrono tra il club emiliano e quello giallorosso.

Durante una breve intervista con i giornalisti presenti, Tiago Pinto ha scherzato sul possibile acquisto di Frattesi da parte della Roma, ammettendo con ironia: “Io voglio solo vendere“. Questa risposta ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, alimentando le speculazioni sul futuro del centrocampista e su una possibile trattativa tra i due club. Allo stesso tempo, Carnevali ha risposto a una domanda su un altro calciatore, Volpato, affermando: “Almeno quello“, lasciando intendere che potrebbe esserci qualche sviluppo positivo riguardo a questa trattativa, considerando che la Roma può anche contare su uno sconto dovuto alla percentuale di rivendita che il Sassuolo deve al club capitolino in caso di partenza di Frattesi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Mourinho sogna Firmino: è lui il grande colpo per l'attacco? (5 giugno 2023)

Ma non si è parlato solo del centrocampista romano: è rispuntato fuori anche il nome di Domenico Berardi. Ormai è una bandiera del Sassuolo, ma in molti, lui compreso, ritengono sia arrivato il momento del grande salto. La sua quotazione è di 25 milioni. La Roma deve ancora riempire la casella di Zaniolo e lui sarebbe un sostituto perfetto. Che piace pure a Mourinho. Ma si sa, fare affari di calciomercato con Sassuolo è difficile, non solo per la Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA