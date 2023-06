CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ C’è un piano per Frattesi, Sabitzer l’alternativa (29 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER FRATTESI È SCONTRO CON L’INTER!

Nella frenetica campagna di calciomercato, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, sta dimostrando di essere un vero mago nel gestire le trattative in uscita. La cessione dei giocatori è stata una priorità assoluta per il club fino al 30 giugno, ma già dal giorno successivo dopo aver ottenuto i 30 milioni di plusvalenze richiesti dall’UEFA per il fair play finanziario, la Roma è pronta ad offrire 30 milioni di euro (considerando il 30% di una futura rivendita che detiene il club giallorosso) per convincere definitivamente il Sassuolo a cedere Frattesi.

Calciomercato Roma news/ Asse caldo col Sassuolo tra Frattesi e due cessioni (28 giugno 2023)

Non c’è dubbio che Frattesi abbia la Roma nel cuore e da almeno due anni sta facendo di tutto per indossare nuovamente la maglia giallorossa. Ora, grazie alla determinazione di José Mourinho e all’abilità di Pinto nel gestire le trattative, sembra che il suo desiderio stia per avverarsi, a condizione che l’Inter non ostacoli il trasferimento. I nerazzurri aspettano la cessione di Onana per sferrare il colpo di calciomercato, ma anche su Frattesi la Roma potrebbe giocare d’anticipo come avvenuto già lo scorso anno per Paulo Dybala, soffiato proprio ai nerazzurri.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi priorità di Scamacca, ma occhio a Milan e Juventus... (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE L’AUSTRIACO SABITZER

La Roma è inoltre pronta a cimentarsi, oltre alla ricerca di un esterno mancino, nell’individuazione di un centrocampista box-to-box, e secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’obiettivo principale di José Mourinho è Marcel Sabitzer. Il tecnico portoghese vorrebbe aggiungere alla sua squadra una mezz’ala veloce, dotata di grande movimento, cambio di passo e predisposizione al gol. Sabitzer, attualmente in forza al Bayern Monaco, ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Manchester United, non trovando però molto spazio sotto la guida di Erik Ten Hag.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ben Davies idea a sinistra: ha già lavorato con Mourinho (lunedì 26 giugno 2023)

Nonostante una presenza limitata in campo, ha dimostrato le sue qualità nelle 42 partite disputate in Germania, Inghilterra e nelle competizioni europee. Con 4 gol e 2 assist all’attivo, il suo rendimento è stato inferiore rispetto al periodo trascorso al Lipsia, dove il centrocampista austriaco era solito segnare con una frequenza impressionante: un gol ogni 5 partite. Tuttavia, il principale ostacolo per il trasferimento di Sabitzer alla Roma è rappresentato dal suo stipendio fuori dai parametri del club capitolino. Per superare questa difficoltà, i giallorossi stanno valutando l’idea di acquisire il giocatore in prestito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA