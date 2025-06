Il calciomercato Roma ha difficoltà ad entrare nel vivo. I giallorossi devono prima cedere e Massara vuole evitare l'addio di giocatori big.

Calciomercato Roma, le uscite restano la priorità

Il calciomercato Roma vive al momento una situazione di stallo totale e nonostante l’approdo del neo tecnico Giampiero Gasperini al momento il club è fermo sul mercato. Il motivo è uno, occorre rispettare le varie condizioni legate al Fairplay finanziario e senza Champions League – questo vale per entrambe le squadre della Capitale – è difficile organizzarsi.

Calciomercato Fiorentina News/ Si pensa già al post Kean, a centrocampo piace Rovella (24 Giugno 2025)

Gasperini ha chiesto vari nomi per rinforzare la rosa ma prima di acquistare serve cedere ed il neo Ds Frederik Massara è chiamato davvero ad un vero e proprio lavorone. Ci sono vari nomi in uscita ma la società deve evitare minusvalenze e soprattutto si vuole evitare di vendere i big, giocatori che il tecnico reputa fondamentali per il suo progetto.

Diretta/ Fiorentina Inter U15 (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Serantoni! (24 giugno 2025)

Da Svilar fino a N’Dicka, Soule e Dovbyk, la Roma ritiene questi incedibili mentre prima di far partire il mercato servono cessioni, specialmente entro la fine di questo mese. La società vuole evitare minusvalenze, il club è al lavoro mentre in entrata occhio sempre alla pista Wesley che resta un nome sul taccuino dei giallorossi. Due cessioni invece sono più vicine.

Calciomercato Roma, doppio addio tra centrocampo e attacco

Manca solo la conferma ufficiale ma il calciomercato Roma potrebbe sbloccarsi in uscita con la cessione di Leandro Paredes, vicino al Boca Juniors. Il giocatore ha una clausola da 3.5 milioni di euro e potrebbe salutare nei prossimi giorni; da valutare la situazione di Dybala che potrebbe fare lo stesso del connazionale e grande amico.

Calciomercato Serie B News/ Laurienté obiettivo del Sunderland, Bisoli tra Padova e Spezia (24 giugno 2025)

Ma in uscita la Roma è pronta a piazzare alcuni cessioni per fare cassa, primo su tutti il turco Celik che ha molto mercato tra Premier League e campionato turco con i giallorossi che lo valutano poco più di 10 milioni di euro. Oltre a lui c’è da valutare la situazione relativa a Shomudorov, giocatore uzbeko con il quale la Roma deve assolutamente evitare una minusvalenza.

Il Besiktas ha l’accordo con il giocatore, ma ha presentato un’offerta da 5 milioni alla Roma, troppo poco per i giallorossi che a queste condizioni preferiscono sicuramente non vendere. E come lui ci sono diversi giocatori che il club fatica a vendere per possibili minusvalenze, la società sta facendo le opportune valutazioni ma il mercato vive una fase di stallo assoluto.