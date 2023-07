CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Celik, il Fenerbahce fa sul serio! Ecco il giovane Guerrero (26 luglio 2023)

La Roma è impegnata sul fronte del calciomercato alla ricerca di rinforzi sia in attacco che a centrocampo. Mentre le opzioni per il ruolo di centravanti sembrano orientarsi verso Scamacca e/o Morata, le soluzioni per il centro del campo sono ancora aperte. Il sogno di portare Marcel Sabitzer nella capitale sembra essere svanito, poiché le richieste economiche non sono in linea con le possibilità della Roma. Altri nomi, però, restano in ballo, come Rodrigo De Paul o l’ipotetico rientro di Georginio Wijnaldum, che potrebbe usufruire del decreto crescita.

Uno dei nomi emersi in queste ultime ore è quello di Renato Sanches, il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain. Secondo il portale francese foot01.com, il Barcellona e il suo nuovo tecnico Xavi sarebbero interessati a Sanches. Tuttavia, la sua storia di infortuni muscolari negli ultimi anni potrebbe essere un ostacolo a un possibile trasferimento. Sanches ha avuto diverse assenze in campo a causa di problemi muscolari sia al PSG che al Lille, ma resta un giocatore dotato di buone capacità tecniche, soprattutto per quanto riguarda gli strappi e i dribbling. Altra notizia di calciomercato finalmente positiva per la Roma riguarda Zeki Celik. Dopo l’arrivo di Kristensen sulla fascia destra c’è un inquilino di troppo contando anche Karsdorp. Ed ecco che l’offerta di calciomercato del Fenerbahce alla Roma per riportare in patria il calciatore sarà ascoltata dal ds Pinto. Pare che l’offerta del club turco sia di 7 milioni, la stessa cifra spesa un anno fa dalla Roma per prelevarlo dal Lille.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECCO IL GIOVANE GUERRERO

La Roma, intanto, sta lavorando anche a rinforzare la propria squadra Primavera. Secondo le ultime notizie riportate da ‘Marca‘, il club giallorosso sarebbe vicino a un accordo per il trasferimento del giovane talento del Real Madrid, Julen Jon Guerrero. Figlio dell’ex centrocampista dell’Athletic Bilbao e attuale ct della Spagna U17, Julen Guerrero, il giovane trequartista classe 2004 avrebbe già svolto un prestito all’Amorebieta, durante il quale ha dimostrato il suo potenziale segnando 4 gol in 17 partite nella terza divisione spagnola.

Secondo il quotidiano madrileno “l’accordo tra il Real e il club italiano è praticamente definito e restano da limare solo gli ultimi dettagli per ufficializzare l’operazione, un prestito con opzione di acquisto per la Roma ed eventuale diritto di recompra per il Real che non vuole perdere di vista un calciatore dal potenziale enorme”. La recompra è d’altronde una abitudine molto diffusa per le società spagnole, che vogliono mantenere un diritto per ottenere eventualmente di nuovo le prestazioni di giovani capaci di esplodere altrove, ovviamente acquistandoli ad un prezzo maggiorato.











