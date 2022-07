CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Celik in arrivo, sei giocatori in partenza e Oliveira…

Calciomercato Roma news, aspettando Celik e forse Oliveira

La Roma è senza dubbio una delle società più attive in questa prima fase del calciomercato estivo. I giallorossi hanno infatti ufficializzato il tesseramento del nuovo secondo portiere Svilar ed abbracciato Matic ma nella giornata di domani dovrebbe essere anche il turno di Celik, pronto ad effettuare le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto dopo l’avventura vissuta con il Lilla. Chi potrebbe invece tornare nella Capitale è Sergio Oliveira che, dopo non essere stato riscattato per 13.5 milioni di euro, è rientrato al Porto dove è stato autorizzato a trovarsi una nuova sistemazione.

L’intenzione dei giallorossi sarebbe quella di riprendere Oliveira ma pagando ovviamente di meno rispetto a quanto pattuito a gennaio con i Dragoes. In ogni caso la Roma ha anche bisogno di cedere qualche giocatore ed in questa lista sono almeno sei i candidati a salutare Trigoria: Villar, Diawara, Carles Perez, Kluivert, Veretout ed anche il giovane Calafiori ma con la formula del prestito così da poter richiamarlo alla base in futuro.

Calciomercato Roma news, Frattesi per il centrocampo

In casa Roma l’obiettivo di calciomercato per il prossimo futuro è stato individuato in Davide Frattesi. Il Sassuolo, società proprietaria del cartellino del calciatore, non sembra intenzionata ad abbassare le proprie pretese ma l’inserimento di Volpato nella trattativa potrebbe smuovere le acque. L’alternativa giallorossa sarebbe Aouar, per il quale bisognerà intavolare una trattativa con i francesi dell’Olympique Lione.

