Il calciomercato Roma potrebbe puntare all'acquisto di Joao Cancelo, soprattutto in caso di cessione di Zeki Celik

Calciomercato Roma News: Zeki Celik nel mirino di diversi club

L’ottima partenza della squadra giallorossa e del suo nuovo allenatore Gian Piero Gasperini non è passata inosservata, la sua mano si è vista non solo nel gioco espresso dalla squadra ma soprattutto nella rinascita di alcuni giocatori che negli anni passati erano stati alcuni dei più criticati della squadra.

Il calciomercato Roma quindi potrebbe essere costretto ad operare già nella sessione invernale per quei calciatori che dopo un ottimo inizio hanno attirato gli interessi di diversi club e altri che potrebbero essere aggiunti alla rosa per continuare a inseguire l’obiettivo della società.

Uno dei giocatori che ha subito la più grande crescita è senza dubbio il terzino turco di ventotto anni Zeki Celik che grazie all’ex tecnico dell’Atalanta ha ritrovato l’ottima forma degli anni al Lille sia nel ruolo di braccetto di destra sia come esterno a tutta fascia, tanto da aver saltato solamente una sfida in tutto l’anno.

Il contratto è in scadenza ma la Roma ha in programma di rinnovarlo, dovrà però farlo in fretta prima che si presentino Juventus, Aston Villa e Crystal Palace per offrire un contratto migliore al terzino o per convincerlo a spingere per lasciare la capitale già a gennaio.

Calciomercato Roma News: Joao Cancelo può rinforzare le fasce di Gasperini

Il calciomercato Roma nella prossima sessione dei trasferimenti potrebbe chiudere con molta probabilità la cessione di uno o più dei suoi esterni, se la volontà di tecnico e società è trattenere il turco, la stessa situazione non vale per Angelino il cui rapporto con Gasperini è molto difficile.

Chi potrebbe quindi prendere il suo posto sulla fascia sinistra o su quella destra è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il portoghese di trentun’anni Joao Cancelo che ha espresso la volontà di lasciare l’Al Hilal e tornare a giocare in Europa, e che potrebbe farlo per meno di 10 milioni.

Altro ruolo dove la Roma vorrebbe aggiungere nuove forze è il centrocampo dove gli acquisti estivi non stanno convincendo fino in fondo, il giocatore prescelto da portare nella capitale è già stato individuato ma potrebbe non essere semplice da strappare alla sua attuale squadra per l’intenzione di non cederlo immediatamente e per la grande concorrenza.

Si tratta di Arthur Atta, francese classe 2003 dell’Udinese che si sta rivelando una delle sorprese del campionato, su di lui però ci sono tutti i top club italiani, dall’Inter alla Juventus passando anche per Napoli e Milan.