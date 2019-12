Calciomercato Roma news/ Cengiz Under via a gennaio? Tottenham e Siviglia premono

Il calciomercato Roma potrebbe essere caratterizzato già a gennaio da alcuni movimenti di spicco. Ad esempio, è in bilico il futuro di Cengiz Under, che secondo le notizie delle ultime ore potrebbe lasciare la Roma già il mese prossimo. Gli infortuni non hanno aiutato il turco, che a causa di questi problemi fisici ha perso posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca: di conseguenza, ecco che un addio di Under a gennaio non sarebbe a questo punto così clamoroso, a patto naturalmente che arrivi l’offerta giusta per convincere la Roma a far partire Cengiz Under già a metà stagione. Gli estimatori non mancano, le pretendenti nemmeno: ciò dovrebbe aiutare la società giallorossa a strappare il prezzo più conveniente, che sia già a gennaio oppure in estate. Stando ai media turchi, Tottenham e Siviglia sarebbero i club maggiormente interessati a Under. José Mourinho e gli Spurs cercano nuovi calciatori giovani ma già pronti ad alto livello da inserire in squadra; dall’altra Monchi, che aveva portato Under alla Roma e spera di poterlo rilanciare nella sua Siviglia. La quotazione di calciomercato di Under si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi potrebbe utilizzare per regalare a Fonseca qualche nuovo rinforzo prezioso. La sensazione è che la Roma possa fare almeno una cessione eccellente durante la sessione di calciomercato di gennaio e il nome di spicco sacrificabile in tal senso potrebbe essere proprio quello di Cengiz Under.

