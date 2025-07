Il calciomercato Roma cerca la cessione di Ola Solbakken e Saud Abdulhamid per poi aggiungere Claudio Echeverri alla propria rosa

In queste settimane i giallorossi stanno portando a termine importanti colpi in entrata in questa sessione di trasferimenti ma nelle prossime dovranno riuscire a concludere alcune cessioni, possibilmente a titolo definitivo, per quei giocatori fuori dal progetto e che sicuramente non avranno spazio con Gasperini.

L’idea del calciomercato Roma è quindi quella di completare alcune cessioni da cui ricavare un buon budget da poi investire negli ultimi acquisti che vedono come obiettivo principale quello di un esterno o trequartista che giochi insieme a Dybala alle spalle della punta.

L’idea che Massara sta provando a portare avanti è quella di portare a Roma un giovanissimo talento del calcio sudamericano che giocherà in Europa la sua prima stagione il prossimo anno ma che potrebbe avere meno spazio di quello sperato nel suo club attuale.

Si tratta di Claudio Echeverri, trequartista o esterno argentino classe 2006 che il Manchester City ha comprato nel gennaio del 2024 per 20 milioni facendogli però finire al River Plate la stagione in corso, la squadra di Guardiola non lo cederà a titolo definitivo ma con alcune garanzie potrebbe girarlo in prestito secco ai giallorossi.

Prima di andare a trattare con il club inglese però il calciomercato Roma dovrà concludere le cessioni di due giocatori ritenuti esuberi della rosa, il primo è il norvegese Ola Solbakken che dopo il prestito all’Empoli nel quale ha giocato 21 partite senza mai segnare o fare assist è tornato nella capitale.

Su di lui c’è l’interesse di una squadra del Nord Europa e in particolare dalla Danimarca, il Nordsjaelland che pur di avere il giocatore a titolo definitivo sembra disposto a spendere una cifra superiore ai 2 milioni e vicina ai 3, che darebbe nuova liquidità alla squadra giallorossa.

La seconda cessione che Massara dovrà riuscire a concludere è poi quella del ventiseienne esterno destro saudita Saud Abdulhamid che con l’arrivo di Wesley avrà ancora meno spazio rispetto a questa stagione dove è riuscito a scendere in campo in sole 8 occasioni in tutte le competizioni nelle quali però ha segnato 1 gol e fornito 1 assist.

Sulle sue tracce c’è il Tolosa che sembra disposto a scommettere sulla sua capacità di adattarsi al calcio europeo e soprattutto sulla sua velocità, caratteristica principale del gioco del ragazzo, l’offerta dei francesi è di 3 milioni che per la Roma sarebbe più che accettabile.