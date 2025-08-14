Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Sondato Bailey dell'Aston Villa 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, N’DICKA ED SUOI I SOSTITUTI

Il calciomercato della Roma continua ad evolversi in questa fase della finestra estiva. L’allenatore Gian Piero Gasperini qualche settimana fa aveva spiegato di non poter ancora lavorare con un organico completo in attesa non solo di nuovi acquisti, adesso servirebbe un attaccante a suo dire, ma pure con la consapevolezza che alcuni elementi della rosa sarebbero potuti partire.

Calciomercato Roma news/ Ecco le 3 spine che tormentano Massara!

Uno che potrebbe salutare la Capitale nelle prossime ore è Evan N’Dicka, sotto contratto fino a giugno del 2028. L’ivoriano nato a Parigi, che lo scorso anno ha vinto la Coppa d’Africa con la sua Nazionale, sarebbe finito nel mirino del Neom, squadra dell’Arabia Saudita che ha conquistato la promozione nella massima serie ed alla quale sono stati recentemente accostati anche altri giocatori della Serie A.

Calciomercato Roma News/ Davanti seguito un brasiliano, al lavoro per il rinnovo di Dybala (13 agosto 2025)

Alla Roma dal 2003, il venticinquenne N’Dicka nella passata stagione ha realizzato una rete e due assist in addirittura cinquantadue presenze complessive tra Coppa Italia, Europa League e campionato, quando è sceso in campo in tutte e trentotto le occasioni. I capitolini non sono dunque propensi a liberarsene a cuor leggero, ritenendolo importante anche per il prossimo futuro.

Per questa ragione la richiesta della Roma per convincersi a lasciar partire il classe 1999 N’Dicka è di ben 40 milioni di euro. I sauditi potrebbero però coprire senza troppi problemi questa cifra e dunque si ragiona già pure su eventuali sostituti dell’africano. I profili più gettonati in questo senso paiono essere quelli di Jhon Lucumì del Bologna, che ha già ceduto Beukema al Napoli, e Joel Ordóñez del Club Brugge, società che non è mai disposta a concedere sconti.

Calciomercato Roma News/ Contatti con la Premier per due giocatori, il costo di Ezzalzouli (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIESTO BAILEY AL’ASTON VILLA

In casa Roma il reparto avanzato pare essere quello in cui i dirigenti cercano il maggior numero di rinforzi: al Gasp servirebbe un’ala che sappia svariare sul fronte offensivo ed un centravanti vero e proprio. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, i giallorossi si sarebbero mossi prendendo contatto con l’Aston Villa al fine di capire quali margini ci siano per trattare l’acquisto di Leon Bailey, legato ai britannici fino al 30 giugno 2027.

Il direttore sportivo Massara avrebbe chiesto agli inglesi, gestiti a loro volta dal ds ex romanista Monchi, di poter avere il giamaicano in prestito con diritto di riscatto e si cerca pure di trovare un’intesa economica con l’entourage del calciatore. Il ventottenne, che ha giocato in Europa pure con il Genk ed il Bayer Leverkusen, è reduce da una stagione in cui ha collezionato trentotto presenze totali segnando pure due gol e fornendo quattro passaggi vincenti ai suoi compagni.