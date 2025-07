Il calciomercato Roma sta pensando di acquistare Rasmus Hojlund per sostituire Artem Dovbyk. Joao Palhinha può essere l'aggiunta d'esperienza a centrocampo

Calciomercato Roma News: Joao Palhinha opzione in prestito

La dirigenza giallorossa si trova ad un bivio in questa finestra di mercato, Massara e Gasperini dovranno infatti prendere una decisione definitiva su chi sarà l’attaccante di riferimento della prossima stagione tra l’ucraino e il neoacquisto irlandese che in queste prime amichevoli è stato sempre schierato titolare.

Il calciomercato Roma dopo gli acquisti completati nelle passate settimane deve cedere per riuscire a regalare al tecnico gli ultimi giocatori necessari per completare la rosa, che siano acquisti a titolo definitivo con spese ridotte o prestiti di giocatori più affermati.

Nonostante l’aggiunta già avvenuta di un calciatore in quella zona di campo, la dirigenza giallorossa vuole regalare a Gasperini un secondo centrocampista che però questa volta avrebbe caratteristiche ben diverse, non presenti nella rosa della Roma ma fondamentali nel calcio moderno.

Si cerca infatti un giocatore fisico ma che possa prendere in mano il gioco della squadra e gestire il pallone nelle azioni offensive della squadra, e per questo Massara andrà a bussare alle porte del Bayern Monaco per il prestito secco del trentenne portoghese Joao Palhinha.

Calciomercato Roma News: Rasmus Hojlund prende il posto di Artem Dovbyk

La prossima mossa del calciomercato Roma però dovrebbe essere la cessione di lusso dell’acquisto più oneroso della scorsa estate che nell’ultima stagione ha deluso le aspettative e soprattutto che non rientra nei piani di Gasperini per le sue caratteristiche tecniche.

Il giocatore in questione è il ventottenne ucraino Artem Dovbyk da cui i giallorossi sperano di ricavare una cifra pari o superiore ai 30 milioni, vista l’importante spesa fatta la scorsa estate, chi potrebbe arrivare ad investire una cifra tanto importante è il Besiktas che vuole tornare a competere per il campionato turco.

Nel caso in cui la trattativa con i bianconeri si concluda in maniera positiva, la Roma proverebbe ad approcciare il Manchester United per acquistare a titolo definitivo o in prestito un ex giocatore di Gasperini, il ventiduenne danese Rasmus Hojlund che sotto il tecnico ha avuto la sua migliore stagione in carriera.

La richiesta dei red devils è di 40 milioni, la stessa fatta anche all’Inter, cifra che però i giallorossi non avrebbero a disposizione immediatamente ma che con qualche altra cessione potrebbero riuscire a raggiungere o che più probabilmente potrebbero investire dopo un anno di prestito.