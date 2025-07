Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Nel mezzo si segue Deossa 22 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DEOSSA PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Roma sta andando forte in questi giorni tra presentazioni ufficiali e trattative in via di definizione. I capitolini hanno infatti accolto tra le loro file il centrocampista Neil El Aynaoui, prelevandolo dal Lens, e sono al lavoro per ultimare anche l’acquisto di Wesley, che il Flamengo aspetta a lasciar partire dovendo trovargli un sostituto, oltre ad aver perso per infortunio Danilo.

I giallorossi non sono però riusciti a chiudere con il Palmeiras per il trasferimento di Richard Rios, che era stato individuato come obiettivo per la mediana dopo averlo ammirato pure al Mondiale per Club. Il venticinquenne sta appunto firmando con i portoghesi del Benfica e la Roma adesso sta puntando un altro colombiano per migliorare il suo centrocampo.

Si tratta di Nelson Deossa, a sua volta reduce dalla partecipazione al torneo incontinentale svoltosi negli Stati Uniti d’America vestendo la maglia del Monterrey. Il classe 2000 condivide con il suo connazionale anche l’anno di nascita e nella stagione in attualmente in corso ha sin qui collezionato dieci reti, una di queste ai giapponesi dell’Urawa Reds, e tre assist complessivi in quarantanove presenze totali distribuite fra le varie competizioni.

A questo punto servirà prima lasciar partire qualcuno da Trigoria prima di poter pensare di coprire i 16 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto di Deossa, legato ai messicani fino al 2028. Attenzione però a non lasciarsi scappare questo potenziale affare vista la presenza di altre società, come la Fiorentina, sulle tracce dell’ex Pachuca, dove aveva trascorso la prima parte dell’annata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHILARDI IN ARRIVO

Spostandoci nelle retrovie, sembra vicino al suo completamento un’operazione in entrata per il calciomercato Roma. Il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe infatti raggiunto ormai quasi raggiunto l’intesa con l’Hellas Verona per l’acquisizione di Daniele Ghilardi. Il difensore, che ha sin qui giocato in tutte le rappresentative della Nazionale italiana a giovanile concludendo da poco la sua avventura con l’Under 21, avrebbe accettato il corteggiamento romanista.

Il trasferimento di Ghilardi nato nel 2003, che aveva respinto la proposta degli spagnoli del Betis Siviglia, potrebbe avvenire nelle prossime ore a seguito delle consuete visite mediche del caso. Le indiscrezioni parlano di un’offerta che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus sebbene non sia ancora del tutto chiaro se i veneti riceveranno o meno una contropartita come ad esempio l’attaccante ventunenne Luigi Cherubini.