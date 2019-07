Calciomercato Roma News/ Colpo a sorpresa Omar in attacco! (ultime notizie)

La Roma sul calciomercato sta lavorando con grande attenzione, dopo diverse cessioni però ora è il momento di mettere a segni anche dei colpi in entrata. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che nel mirino sia finito il turco classe 1999 Omar del Trabzonspor. Si tratta di un esterno d’attacco rapido e dotato di grande talento. Pare che la presenza di Cengiz Under all’interno della rosa potrebbe essere un motivo in più per convincere il ragazzo a volare in Italia. Secondo alcuni questo calciatore potrebbe essere l’erede di Stephan El Shaarawy che è stato ceduto in Cina allo Shanghai Shenua. Al momento il club turco chiede una cifra attorno ai venti milioni di euro, di sicuro molti soldi considerando che si tratta di un giovanissimo che non ha avuto ancora grandissime esperienze. Rimane forte anche il nome di Taison come erede del faraone del giallorosso.

Calciomercato Roma News, Defrel verso Cagliari (ultime notizie)

Nella sessione di calciomercato estiva Gregoire Defrel ritornerà alla Roma dopo il bel prestito alla Sampdoria. Per l’attaccante francese ex Cesena però non c’è spazio nella capitale e per questo sarà ceduto subito, possibilmente a titolo definitivo. Secondo Sky Sport il club più vicino all’esterno d’attacco sarebbe il Cagliari. I giallorossi avevano già parlato di questo eclettico calciatore proprio con i sardi, cercando di infilare il suo cartellino nella trattativa che avrebbe portato nella capitale Nicolò Barella. Le strade per il centrocampista si sono complicate con l’Inter che insiste e lancia un duello. Per questo l’affare Defrel potrebbe essere concretizzato a prescindere dall’inserimento del suo cartellino all’interno di un giro di affari. Defrel è un attaccante con buon fiuto del gol che alla Sampdoria ha ritrovato quanto perso in sei mesi di panchina,





