CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OCCHI SUL GIOVANE TALENTO ENZO ROMANO: HA 16 ANNI MA…

C’è grande entusiasmo in casa Roma per la nuova stagione che attende i giallorossi. Con l’arrivo di Gianpiero Gasperini l’ambiente capitolino ha trovato nuovi stimoli e spera finalmente di poter competere ad altissimi livelli. La dirigenza romanista, così, sta già lavorando sul fronte del calciomercato Roma per completare la squadra e rinforzarla nei ruoli giusti. Un occhio va anche al futuro, con prospetti di talento che potrebbero crescere sotto la sapiente ala di Gasperini o su cui comunque potrebbe valer la pena fare un investimento.

In tal senso, nelle scorse ore, è rimbalzata una voce sull’interessamento della Roma per Enzo Romano, centrocampista gallese (di origini italiane) classe 2009 e già titolare dell’U16 del Galles. Al momento il ragazzo sta giocando con l’accademia di Barcellona, ma sulle sue tracce ci sono già diversi club importanti. In Italia lo segue la Roma, ma non solo: ci sarebbe anche l’Udinese tra i club papabili.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEE CHIARE PER GASPERINI, ECCO IL PRIMO OBIETTIVO

E mentre il calciomercato Roma si appresta ad accendersi e scaldarsi nel corso dell’estate, il nuovo allenatore Gianpiero Gasperini catalizza le attenzioni. C’è chi si chiede se l’ex Genoa e Atalanta riuscirà a ripetersi, compiendo un miracolo anche nella capitale, e se verrà messo nelle condizioni di lavorare in maniera adeguata. Nelle sue prime parole da allenatore della Roma, il tecnico di Grugliasco ha tralasciato l’argomento mercato, ma si è focalizzato sul presentarsi ai tifosi.

“E’ una grande sfida e io ho bisogno di vivere sfide importanti. Tifosi romanisti? Il mio impegno sarà quello di portarli dalla nostra parte, questa è la prima cosa che vogliamo fare”, ha detto convinto Gasperini. “Abbiamo direttore sportivo giovane ma con grandi capacità di lavoro e scouting. Ci sono le condizioni migliori per fare un buon lavoro”, ha assicurato l’allenatore.