Calciomercato Roma News: i giallorossi vorrebbe sostituire Abraham con il talento del Real Madrid. L'Ajax fa muro per il proprio top player (30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONCORRENZA PER GARCIA

Il calciomercato Roma mette nel mirino Gonzalo Garcia, 21enne attaccate del Real Madrid. Dopo l’addio di Tammy Abraham, venduto ai turchi del Besiktas, i giallorossi vorrebbero portare il centravanti dei Blancos in squadra.

Il problema è rappresentato dal Leeds che ha già depositato un’offerta da 20 milioni al Real Madrid, cercando di anticipare la concorrenza formato non solo dalla Roma di Gian Piero Gasperini ma anche da Sunderland e Real Oviedo.

Per Abraham come detto è ormai tutto definito: nelle casse dei capitolini entrano 15 milioni più bonus con l’ex Milan che è pronto a partire per la Turchia, prendendo di fatto il posto di Immobile che invece firmerà per il Bologna.

CALCIOMERCATO ROMA, IDEA TAYLOR

Il calciomercato Roma cerca anche il colpo a centrocampo. Al diretto sportivo dei giallorossi, Frederic Massara, ha messo nel mirino Kenneth Taylor, 23enne mezzala olandese dell’Ajax reduce da un’ottima stagione.

Sotto la guida di Francesco Farioli, il calciatore ha segnato 15 gol e messo a referto 8 assist tra Eredivisie, Europa League e Coppa d’Olanda. Secondo Sportmediaset, la trattativa non sarà semplice ma i capitolini faranno un tentativo.

Sul fronte uscite, il Valencia aveva messo nel mirino Hermoso con l’idea di strapparlo ai giallorossi in prestito, dove ormai gioca poco o nulla. I giallorossi però vorrebbero cederlo solamente con l’obbligo di riscatto.