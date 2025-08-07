Il calciomercato Roma vede il club giallorosso scatenato, si lavora in entrata ed in uscita e il club cerca rinforzi per accontentare Gasperini

La brutta sconfitta per 4 a 0 contro l’Aston Villa di Unai Emery ha fatto molto rumore ed ora il calciomercato Roma potrebbe davvero sbloccarsi. Anche nel post partita il tecnico Giampiero Gasperini è stato piuttosto chiaro, l’allenatore chiede rinforzi e li vuole il prima possibile ed in tutti i reparti. Il club giallorosso ha intanto ormai chiuso un nuovo colpo di mercato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è ormai fatta per l’arrivo a Roma di Jan Ziolkowski, profilo classe 2004 del Legia Varsavia, molto apprezzato dalla dirigenza giallorossa. Il giocatore giocherà il preliminare di Europa League con il suo club e poi arriverà nella Capitale, affare da circa 6 milioni di euro più bonus ed un contratto al giocatore fino al 2030.

Con lui e Ghilardi arrivano giovani profili per la difesa ma ora servono anche altri nomi e specialmente il club vuole rinforzare la trequarti e l’attacco, reparto in difficoltà complice anche gli infortuni. Dopo Evan Ferguson il sogno è Claudio Echeverry, giovane talento argentino di proprietà del Manchester City e le parti sono al lavoro per trovare un accordo, ma non è facile.

Calciomercato Roma news, alcuni nomi verso la cessione

Il calciomercato Roma vede Claudio Echeverry come principale richiesta di Gasperini, un profilo giovane ma il problema è la formula. Il City si libererebbe tranquillamente del giocatore ma solo in prestito secco mentre la Roma vorrebbe un diritto di riscatto, la novità è che le parti stanno provando una nuova formula, sulla scia dell’affare Nico Paz del Como.

Il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto a 32 milioni e gli inglesi avrebbero un controriscatto da esercitare per circa 40 milioni. Un accordo per sbloccare l’empassi e le parti sono abbastanza vicine. Diversa la situazione di Fabio Silva, altro obiettivo dei giallorossi: sul giocatore c’è il Lipsia che pensa a lui per sostituire Xavi Simons, sempre più vicino al Chelsea.

Rischia di uscire fuori dal progetto giallorosso Lorenzo Pellegrini, un capitano in uscita a causa di un ricco ingaggio e di un ruolo non più chiave nel club. Sul giocatore ci sono Bournemouth ed Everton e pesa l’ingaggio del giocatore che frena tutte le pretendenti. In uscita anche Rensch, fuori dai piani di Gasperini