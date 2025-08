Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Dorgeles e Fabio Silva più lontani? 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONCORRENZA PER DORGELES E SILVA

La Roma è sempre più alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo in questa finestra di calciomercato. Ai giallorossi servono nuovi giocatori che possano segnare soprattutto a fronte della notizia riguardante la possibile partenza di Ante Dovbyk, giocatore che non avrebbe convinto il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini per affidargli le chiavi del’attacco.

La dirigenza sembra tuttavia incontrare qualche difficoltà nel mettere le mani sugli obiettivi prefissati per il calciomercato Roma a cominciare da Fabio Silva, in uscita dal Wolverhampton. Il portoghese viene accostato alla Roma da alcune settimane sebbene in queste ore sembri essere sempre più vicino al trasferimento al Borussia Dortmund che avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage dello stesso.

I tedeschi devono in ogni caso ancora convincere la società inglese per la quale Silva è tesserato e staremo a vedere se l’offerta presentata sarà congrua rispetto alla valutazione effettuata dai britannici. Un altro profil seguito con grande attenzione per il calciomercato Roma è quello di Nene Dorgeles, legato al Salisburgo da un contratto valido fino a giugno del 2028.

Capace di giocare sia sulle ali che da punta centrale, il ventiduenne maliano si sta mettendo in mostra avendo già segnato due reti nelle quattro partite disputate per la stagione 2025/2026 con gli austriaci. Accostato ad Atalanta e Fiorentina, oltre ad essere nel mirino del Paris FC, anche in questo caso ci sarà comunque da battere la concorrenza rappresentata da squadre della Premier League del calibro di Crystal Palace e Newcastle se si vorrà portare Dorgeles alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONTATTI PER ZIOLKOWSKI

Il Calciomercato Roma non si sta muovendo però soltanto cercando giocatori per l’attacco. Oltre a rinforzi offensivi, il Gasp gradirebbe senza dubbio avere a disposizione pure un altro difensore centrale ed il nome più caldo in questo senso risulta essere quello di Jan Ziolkowski, di proprietà del Legia Varsavia. Classe 2005, Ziolkowski milita regolarmente nella Nazionale Under-20 polacca ed ha un contratto valido fino al 31 maggio 2028.

Secondo le indiscrezioni più recenti, lo stesso ventenne avrebbe scelto la Roma come prossima tappa per la sua carriera una volta venuto a sapere dell’interesse espresso dagli italiani nei suoi confronti. I rappresentati di Ziolkowski sarebbero già nella Capitale per discutere del trasferimento dell’assistito e l’offerta che sarà preentata al Legia dovrebbe essere di 6 milioni di euro più due di bonus.