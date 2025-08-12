Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Echeverri e Sancho nel mirino 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE VOCI SU ECHEVERRI E SANCHO

La Roma sta ancora provando ad aggiungere qualche tassello in vista della nuova stagione tramite almeno un paio di movimenti in entrata. Il calciomercato estivo dovrebbe infatti portare nella Capitale due giocatori che siano utili al tecnico Gian Piero Gasperini in fase offensiva, ovvero un centravanti ed un jolly da schierare sull’esterno.

Calciomercato Roma news/ Krstovic, l'attaccante è ad un passo. Idea Franculino Djù (12 agosto 2025)

In quest’ultimo senso i giallorossi stanno appunto prendendo contatto con squadre che militano in Premier League al fine di mettere le mani su un elemento che potrebbe fare la differenza. Il nome di Jadon Sancho è tra i primi della lista per i dirigenti romanisti, vista la situazione dell’inglese che non dovrebbe appunto rientrare nei piani del Manchester United.

Calciomercato Roma news/ Sancho, anche i giallorossi sull'inglese: sfida a Juventus e Inter (11 agosto 2025)

Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrio Romano, la Roma si sarebbe informata con un sondaggio diretto per conoscere i margini relativi ad una trattativa da avviare in maniera ufficiale senza tuttavia andare oltre. I rumors riportano anche che l’agente dell’ex Chelsea chiederebbe 15 milioni per le commissioni dell’operazione, inclusa una buonuscita. I Red Devils lo lascerebbero partire a costi contenuti ma il prezzo di questa intermediazione è troppo salato secondo gli italiani.

Considerando pure che Sancho avrebbe già detto sì alla Juventus, un’altra soluzione interessante è rappresentata da Claudio Echeverri del Manchester City. Per la redazione de Il Tempo, la Roma starebbe aprendo alla possibilità di chiederlo in prestito secco senza aggiungere alcun tipo di riscatto all’operazione essendo consapevole del gradimento dell’argentino. Il diciannovenne ex River prefereribbe i capitolini al Girona e, magari in caso di esperienza positiva, potrebbe spingere per tornare poi in un secondo momento prendendo accordi diversi.

Calciomercato Roma News/ Sondato Franculino, il capitano piace in Premier League (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, EZZALZOULI COSTA TROPPO

Sempre nell’ottica di acquistare un nuovo attaccante esterno, nelle ultime ore la Roma ha avuto modo di parlare anche di un altro calciatore. Secondo Matteo Moretto ai giallorossi sarebbe stato proposto Abde Ezzalzouli, legato al Betis di Siviglia da un contratto valido fino a giugno del 2029. Il ventitreenne marocchino ha prolungato il suo rapporto con gli spagnoli nello scorso mese di ottobre.

Nel corso dell’annata 2024/2025, conclusa con la sconfitta in finale di Conference League contro il Chelsea ed il sesto posto nella Liga valevole per la qualificazione all’Europa League, Ezzalzouli ha offerto il suo contributo siglando nove reti e cinque assist in ben quarantanove presenze totali. Per adesso la Roma ha effettuato soltanto un sondaggio al fine di trattarlo ed in questo caso la richiesta per il suo cartellino sarebbe di 25 milioni di euro.