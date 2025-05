Calciomercato Roma News: asse con il Bayer Leverkusen per Odilon Kossounou

La squadra di Claudio Ranieri è in continua evoluzione dei suoi obiettivi in questa stagione, è infatti passata da lottare per rimanere a metà classifica e non cadere verso la zona retrocessione fino ad arrivare a cercare di conquistarsi un posto in Champions League, passando per la qualificazione alle altre competizioni europee. Per questo il calciomercato Roma continua a cambiare gli obiettivi per la prossima stagione e non ha ancora una linea ben definita per la strategia da seguire, dovuto anche alla mancanza di un allenatore certo per la prossima stagione con l’addio di Ranieri.

In questi giorni si sono seguite le notizie che vedrebbero la Roma alla ricerca di un nuovo giocatore per la difesa dove N’Dicka è il pilastro su cui si fonda il reparto e Mancini uno dei buoni compagni di reparto, si vuole per aggiungere un giocatore più tecnico che possa prendere il compito di impostare le azioni da dietro. Il profilo identificato è quello di Odilon Kossounou difensore ivoriano del Bayer Leverkusen in prestito all’Atalanta, i molti infortuni difficilmente porteranno al suo riscatto e la squadra tedesca potrebbe decidere di mandarlo in prestito a Roma visti i numerosi giocatori nel suo ruolo.

Calciomercato Roma News: Romulo dalla Turchia come vice Dovbyk

Il calciomercato Roma poi continua a lavorare anche in attacco dove continuano ad aggiungersi profili giovani che possano essere dei sostituti di livello di Artem Dovbyk, il nuovo calciatore che la dirigenza giallorossa avrebbe individuato è Romulo, attaccante brasiliano classe 2002 del Goztepe. Alla sua prima stagione europea dopo gli anni in Brasile all’Atletico Paranaense ha trovato 11 gol e 9 assist in 26 partite nella Super Lig turca aiutando la squadra di Smirne a ottenere fino ad oggi un ottimo settimo posto in classifica nella stagione della promozione.

La Roma spera poi che un regalo arrivi dall’Inghilterra dove il Sunderland sarà impegnato nei playoff per la promozione in Premier League, se i biancorossi dovessero tornare nella massima serie infatti sarebbero obbligati a riscattare Enzo Le Fée per circa 18 milioni che insieme ai 6 già pagati per il prestito andrebbero a salvare l’investimento di 25 milioni fatto solo l’estate scorsa. Con la cessione del francese e quella prossima di Paredes poi i giallorossi andrebbero anche alla caccia di un centrocampista centrale che vada ad allungare le opzioni in quella zona di campo.