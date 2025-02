CALCIOMERCATO ROMA, DAHL VERSO BENFICA

Il calciomercato Roma è alla ricerca di sfoltire una rosa che rischia di avere troppi doppioni in campo. Dopo aver ceduto Zalewski all’Inter, complice anche la volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro, i giallorossi stanno piazzando altre cessioni.

Una di queste riguarda Dahl, terzino svedese che fin qui non ha trovato troppo spazio. La società capitolina vuole cercare di cederlo in prestito per far mettere minuti in campo importanti e su di lui ci sono state Besiktas e Benfica su tutte.

Il club portoghese ha bruciato la concorrenza, anche per volontà del giocatore che ha scelto il Benfica. Ora gli agenti sono al lavoro per colmare la distanza tra le parti che comunque non è enorme. Parliamo di un’operazione di prestito con diritto di riscatto

Chi invece rimarrà a Roma è Paredes. Il giocatore sembrava poter andare al Boca Juniors, ma il trasferimento sarà rimandato: il giocatore non ha trovato l’accordo con il club argentino e dunque resterà nella Capitale almeno fino a giugno.

CALCIOMERCATO ROMA, PER MARMOL CI VOGLIONO 10 MILIONI, PIÙ FACILE SALAH-EDDINE?

Il calciomercato Roma però è attivo anche in entrata. L’ultimo nome fatto in orbita giallorossa è Mika Marmol, difensore del Las Palmas scuola Barcellona. Il classe 2001 piace tanto anche al Como, ma la Roma si è inserita con prepotenza.

In ogni caso né i capitolini né i comaschi sembrano interessati a versare i 10 milioni richiesti dal club delle Canarie, che quest’estate ha venduto in Serie A Coco al Torino. Insomma, ad oggi è più probabile resti in Liga per mancato accordo.

Un profilo che il calciomercato Roma sta puntando con più ottimismo è Annass Salah-Eddine. Il 23enne del Twente è considerato una pedina fondamentale del club biancorosso dunque è da escludere una possibilità di prestito.

