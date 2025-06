Calciomercato Roma News: il laterale difensivo brasiliano è già in orbita Nazionale. Anche Gollini potrebbe andare a giocare in Turchia (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, WESLEY IN GIALLOROSSO

Il calciomercato Roma si prepara per mettere a referto i primi colpi di questa sessione estiva, la prima con Gian Piero Gasperini allenatore. I giallorossi dovranno sia costruire una squadra competitiva su più fronti sia far attenzione al fair play finanziario.

Come terzino destro, l’ex tecnico dell’Atalanta avrebbe chiesto Wesley del Flamengo. Molto veloce e bravo tecnicamente, il suo valore è di 20 milioni complice anche il contratto in scadenza nel 2028. Con oltre 50 gettoni con il club rossonero, il giocatore ha attirato l’attenzione dei club europei.

Calciomercato Roma News/ Attesa per la firma di Massara, un inglese conteso al Napoli (18 giugno 2025)

Secondo il Corriere dello Sport, dato che la Roma dovrà incassare una bella cifra entro il 30 giugno per rientrare nei parametri UEFA sopracitati, si sta pensando di cedere Evan Ndicka, preso a parametro zero dal Francoforte e dunque una possibile grande plusvalenza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUE CESSIONI IN TURCHIA

Il calciomercato Roma potrebbe avere un filo diretto con la Turchia. Sono infatti due i giocatori che piacciono alle squadre turche ovvero Gollini e Shomurodov, pedine che rischiano di essere messi alla porta da Gasperini.

Calciomercato Roma News/ Baldanzi piace a Bologna, trattativa con Empoli per due giocatori (17 giugno 2025)

Il portiere di riserva con zero minuti nella Capitale, secondo quanto riportato dal giornalista turco Reşat Can Özbudak di SportsDigitale, è seguito attentamente dal Karagümrük che avrebbe già avviato i colloqui per il trasferimento.

L’attaccante ex Cagliari invece era fondamentale con Ranieri, complice anche il passato in Sardegna, ma ora con Gasp la musica potrebbe cambiare: su di lui occhio all’interessamento dell’Istanbul Basaksehir. Non va dimenticato il sondaggio per lui di alcune squadre di MLS.