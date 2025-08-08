Calciomercato Roma news: la squadra di Manchester non vuole privarsi definitivamente dall'argentino e dunque rifiuta la proposta giallorossa (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, DOVBYK AI SALUTI

Il calciomercato Roma deve trovare la soluzione per l’attacco. L’acquisto di Evan Ferguson sembra essere stato azzeccato, non solo per le reti in amichevoli ma anche per quanto riguarda il gradimento di Gian Piero Gasperini.

Discorso pressoché opposto per Artem Dovbyk, pesantemente bocciato in maniera pubblica dall’ex tecnico dell’Atalanta che ha spiegato in poche parole come si tratti di un giocatore ben lontano dalla sua visione di centravanti.

Andrà dunque cercata una squadra disposta ad investire sull’ex Girona (il Milan si defila dopo l’interessamento per Hojlund) mentre salgono le quotazioni per Fabio Silva, punta portoghese attualmente al Wolverhampton.

CALCIOMERCATO ROMA, CINQUE POSSIBLI CESSIONI

Il calciomercato Roma diversi giocatori in lista cedibili. Tra questi Gollini, Kumbulla, Salah-Eddine, Darboe e Cherubini: nessuno di loro ha convinto Gasperini e dunque verrà trovata un soluzione in tempo brevi per sfoltire la rosa.

Ci sono pessime notizie per Claudio Echeverri, il fantasioso trequartista del Manchester City che voleva trasferirsi a Roma. Il il club inglese invece è stato chiaro specificando che non avrebbe permesso al giocatore di venir ceduto definitivamente.

La Roma voleva infatti inserire l’obbligo di riscatto mentre il City vuole cederlo solo temporaneamente, in modo da farsi le ossa e tornare a Manchester. L’unica pista più probabile per il classe 2006 ad oggi è il prestito secco al Girona, squadra dell’universo City.