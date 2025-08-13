Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace pure Eguinaldo dello Shakhtar 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPUNTA EGUINALDO DELLO SHAKHTAR

I dirigenti della Roma sono sempre a caccia di un nuovo attaccante in questa fase del calciomercato estivo. I profili seguiti non mancano di certo ed i nomi di possibili candidati utili per l’organico della nuova stagione continuano a moltiplicarsi mentre si monitorano alcune situazioni. I capitolini non hanno infatti mollato la pista Fabio Silva del Wolverhampton.

Il portoghese è conteso al Lipsia mentre il Borussia Dortmund si sarebbe chiamato fuori a seguito dell’ennesima proposta respinta. Pure Nikola Krstovic rimane uno dei preferiti per il direttore sportivo Massara, tanto che si ipotizza una sorta di ultimatum e dunque i giallorossi non aspetteranno ulteriormente il montenegrino del Lecce dopo il 23 di agosto.

Pensando però ad un jolly offensivo, il profilo emerso nelle scorse ore è quello di Eguinaldo, di proprietà dello Shakhtar Donetsk a cui è legato da un contratto valido fino al 30 giugno del 2028. Nella stagione già ufficialmente cominciata per gli ucraini il brasiliano ha già segnato un gol e fornito un assisti ai suoi compagni in 4 presenze tra campionato e preliminari di Champions League.

L’infortunio rimediato in occasione della sfida con il Panathinaikos sembrava aver spinto la Roma verso altre soluzioni per migliorarsi davanti. Tuttavia, stando a quanto raccontato dal giornalista Florian Plettenberg adesso la trattativa potrebbe prendere corpo ed il prezzo fatto dagli arancioneri per il cartellino del ventunenne sarebbe non inferiore ai 12 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PROLUNGARE IL RAPPORTO CON DYBALA

Intanto in casa Roma si ragiona in chiave calciomercato anche su qualche rinnovo di contratto. Il primo nome in cima alla lista dei pensieri in questo senso è quello di Paulo Dybala, in scadenza tra meno di un anno e quindi a fine giugno del 2026. La Joya sembra aver ormai recuperato dall’infortunio e dall’intervento subito a giudicare dagli ultimi test a cui si è sottoposto e l’obiettivo sarebbe quello di essere a disposizione per la prima di campionato.

Prima di venire rallentato dal problema fisico, nella scorsa stagione il trentunenne era riuscito comunque a firmare otto reti e quattro assist in trentasei presenze totali. L’ex juventino ha incontrato nelle scorse ore il suo procuratore Carlo Novel che dovrebbe parlare con la società per prolungare il rapporto almeno fino al 2028. La volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti e l’intesa potrebbe essere raggiunta a mercato concluso, come spesso succede per questo tipo di accordi.