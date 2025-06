CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL BELGA PER RINFORZARE LA FASCIA

Il calciomercato Roma si è aggiunta alla corsa per Maxime De Cuyper. Il terzino del Club Bluges è seguito da diverse società tra cui anche Juventus e Milan. Classe 2000, il laterale difensivo potrebbe beffare la concorrenza e giocare all’Olimpico.

A parlare di questo possibile trasferimento è Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, che racconta di come i giallorossi siano fortemente interessati al 24enne, un innesto che potrebbe aumentare il tasso tecnico della squadra sugli esterni.

La Roma ha già avuto i primi contatti con il Bruges, ma per ora non ci sono ancora trattative dirette con il calciatore e il suo entourage. La cosa certa è che se il Milan dovesse cedere Theo Hernandez, i rossoneri proverebbero a sferrare il colpo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DAVANTI SCAMACCA O KRSTOVIC?

Il calciomercato Roma osserva però anche altri profili. In attacco c’è sempre il pallino Scamacca, ora all’Atalanta e che potrebbe ritrovare Gian Piero Gasperini in panchina. L’alternativa è Nikola Krstovic del Lecce.

Ci saranno però anche delle cessioni, come per esempio quella di Darboe. Il centrocampista è vicino a finalizzare il trasferimento alla Cremonese. Un’altra cessione in uscita in prestito per la Roma è Saud Abdulhamid, anche se non è ancora nota la squadra.

In entrata da aggiungere il sondaggio della Roma per Zortea, terzino del Cagliari che si è disimpegnato molto bene in particolare quest’anno. L’ex Frosinone nutre della grande stima e fiducia da parte del nuovo tecnico capitolino.