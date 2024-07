Calciomercato Roma News/ De Rossi vuole Soulé. Okafor o Saelemaekers per Abraham (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOULÉ CONTESO CON IL LEICESTER

Il calciomercato Roma si sta preparando per le prime operazioni. Sfumato Chiesa, vista la poca volontà del calciatore di unirsi ai giallorossi, la squadra capitolina sembra aver virato su un altro obiettivo sempre di proprietà della Juventus ovvero Matias Soulé.

Il talento argentino piace molto a De Rossi per la sua fantasia e il suo talento, elementi su cui si basa la Roma del futuro (chiedere a Baldanzi). La richiesta dei bianconeri è di 35 milioni di euro, una valutazione di calciomercato è ritenuta troppo alta da parte della Roma.

I giallorossi avrebbe pensato di inserire Stephan El Shaarawy come contropartita, in modo da abbassare la parte economica. Ammesso e non concesso che la Juventus sia d’accordo, la Roma dovrà superare la concorrenza del Leicester che ha già offerto 25 milioni (rifiutati) e soprattuto ha il “sì” da parte del giocatore e del suo entourage.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER ABRAHAM SPUNTANO LE CONTROPARTITE

Il calciomercato Roma insiste molto sull’asse milanese. Infatti, il Milan avrebbe accelerato per l’arrivo di Tammy Abraham: l’idea dei rossoneri è quella di formare la nuova coppia d’attacco con l’inglese e Alvaro Morata, sempre più vicino al ritorno in Italia.

La valutazione della Roma per Abraham è di 30 milioni e il Milan, esattamente come i capitolini stanno facendo per Soulé, avrebbero pensato ad inserire qualche calciatore come contropartita. Jovic non convince i giallorossi mentre Okafor e Saelemaekers sembrano più adatti al progetto romanista.

Per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, l’addio di Aouar è praticamente cosa fatta. L’ex Lione raggiunge un’altra conoscenza dell’OL vale a dire Laurent Blanc, neo-tecnico dell’Al Ittihad. Il club arabo verserà nelle casse della Roma 12 milioni di euro per il trasferimento. Il giocatore e l’entourage si sono già detti favorevoli all’esperienza araba.











