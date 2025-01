Calciomercato Roma News: il nuovo nome per la fascia

Il calciomercato Roma sta lavorando assiduamente per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri e renderla competitiva per lottare per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Nella giornata di ieri si era parlato di un avvicinamento della Roma per Devyne Rensch, terzino classe 2003 dell’Ajax che da quattro anni è un titolare dei lancieri e che acquisterebbero per una cifra intorno ai 10 milioni, nelle ultime ore però Francesco Farioli, tecnico della squadra di Amsterdam, si è imposto sulla società per non cedere il giocatore dichiarando che sia fondamentale per il suo gioco.

Ghisolfi allora si è messo subito al lavoro per trovare il sostituto dell’olandese e la scelta sembrerebbe essere ricaduta su Ola Aina, esterno nigeriano di ventotto anni passato nel nostro campionato con la maglia del Torino e ora in forza al Nottingham Forest con cui sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera e con cui occupa la seconda posizione nella Premier League. L’operazione del calciomercato Roma però potrebbe non essere semplice per il ruolo importante che occupa nella squadra di Nuno Espirito Santo che non ha intenzione di perdere il giocatore ma che potrebbe essere convinto da un’offerta importante, superiore ai 15 milioni.

Calciomercato Roma News: un rinforzo in difesa

Il secondo colpo in difesa che il calciomercato Roma sta seguendo è Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002 in forza al Genoa, che andrebbe ad allungare il numero di giocatori in quel ruolo e a sostituire Mario Hermoso, fino ad ora poco impiegato perché non ritenuto pronto per giocare e con cui si potrebbe arrivare alla rescissione del contratto per via dell’ingaggio elevato. Il giocatore è un punto fermo della formazione di Patrick Vieira ma l’interesse dei rossoblu per Matias Soulé potrebbe portare ad uno scambio di prestiti fino a fine stagione per poi d’estate andare all’assalto del belga a titolo definitivo.

De Winter è un difensore duttile capace di giocare con altri due compagni in una difesa a tre come braccetto ma anche in una difesa a quattro sia come difensore centrale che come terzino, non di spinta offensiva ma più di copertura, con il Genoa in questa stagione ha collezionato 10 presenze nelle quali è riuscito anche a segnare un gol. De Winter è un altro prodotto della Juventus Next Gen, ha esordito nella stagione 2022/2023 con l’Empoli con cui disputa una buona stagione che convince Gilardino a puntarci nella stagione successiva per poi acquistarlo in questa estate.