CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Defrel verso il ritorno al Sassuolo (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma vive ore di fibrillazione anche per quanto riguarda le trattative in uscita. Dopo aver piazzato Coric all’Almeria, il club giallorosso è ai dettagli per veder partire un altro esubero, un giocatore che non fa parte dei piani del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Si tratta di Gregoire Defrel, con l’attaccante francese che sembrava inizialmente destinato a tornare alla Sampdoria, dove aveva avuto modo di rilanciarsi nella passata stagione dopo un’opaca annata in giallorosso. Defrel sarà protagonista invece di un ritorno sì, ma nel club che lo ha consacrato in Italia, dal quale era arrivato nella Capitale due stagioni fa. Stiamo parlando del Sassuolo e con il club neroverde le firme dovrebbero già arrivare nella giornata di oggi, come confermato su Sky dal giornalista Gianluca Di Marzio nella consueta trasmissione serale “Calciomercato-l’originale”: “Defrel era conteso da almeno quattro club, Cagliari, Bologna, Sampdoria e Sassuolo ma alla fine l’offerta più conveniente per la Roma l’ha recapitata la società di Squinzi. Se nella notte non ci saranno rilanci Defrel firmerà il nuovo contratto. La Sampdoria si consolerà con Simeone ”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA LAST MINUTE MANDZUKIC PER L’ATTACCO

Per il calciomercato della Roma in entrata resta vivo l’interesse per un attaccante, soprattutto se Patrick Schick dovesse effettivamente fare le valigie e lasciare la Capitale per tentare l’avventura in Bundesliga, al Lipsia. Un’idea last minute che sarebbe abbastanza clamorosa, ma che potrebbe concretizzarsi è quella che porterebbe Mario Mandzukic a rilanciarsi con la maglia giallorossa. Il croato è ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri alla Juventus e il club bianconero è in contatto con la Roma per la trattativa-Rugani. Se i capitolini accettassero l’obbligo di riscatto per il difensore e non il diritto come richiesto inizialmente, la Juventus potrebbe inserire nel pacchetto il croato che rappresenterebbe senz’altro un elemento di grande esperienza, capace di comporre una coppia potenzialmente devastante con Edin Dzeko. Difficile visto il poco tempo a disposizione e l’elevato ingaggio di Mandzukic, un fattore che potrebbe scoraggiare la Roma. L’asse fra Torino e la Capitale resta comunque particolarmente caldo e da qui al 2 settembre si potrebbero sicuramente far registrare sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA