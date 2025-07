CALCIOMERCATO ROMA NEWS, EVAN FERGUSON DAL BRIGHTON

Il calciomercato Roma è impegnato su più fronti in questa prima metà di luglio. I giallorossi valutano diversi profili per varie zone del campo così da accontentare mister Gasperini e consentirgli di schierare la formazione più consona alle sue idee tattiche e nelle ultime ore si parla molto del reparto avanzato, sia in entrata che in uscita da Trigoria.

L’uzbeko Eldor Shomurodov sta infatti salutando la Capitale avendo firmato con l’Istanbul Basaksehir un nuovo contratto che lo legherà ai turchi in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di traguardi abbastanza semplici da raggiungere. L’operazione dovrebbe dunque portare 5,5 milioni di euro nelle casse romaniste nel prossimo futuro, cifra che sarà utile anche per sostituirlo.

Il nome più caldo in orbita giallorossa per l’attacco risulta essere quello di Evan Ferguson, irlandese di proprietà del Brighton & Hove Albion. Il ventenne è reduce da una stagione poco esaltante avendo segnato un solo gol in quindici presenze con i biancoblu, a cui è legato fino a giugno del 2029, mentre non ha mai messo a segno una rete nella seconda parte di stagione, quando ha giocato in prestito al West Ham United.

Le sue caratteristiche ed il rendimento offerto nelle stagioni precedenti in Premier League lo rendono comunque un giocatore molto appetibile per la Roma, che pensa pure a Rasmus Hojlund del Manchester United. Le indiscrezioni più recenti rivelano che lo stesso Ferguson avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in Italia per vestire la maglia romanista e lo stesso club inglese sarebbe ora disposto a trattarne la cessione. Si attendono quindi novità importanti in questo senso tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, WESLEY FRANCA DAL FLAMENGO

Sta ormai quasi diventando un tormentone per il calciomercato Roma la trattativa per portare Wesley in Italia. L’esterno sotto contratto con il Flamengo viene seguito con forte interesse dalla società dei Friedkin da diverse settimane, più o meno dall’inizio del Mondiale per Club, e l’intenzione di metterlo a disposizione del Gasp, che lo avrebbe voluto pure ai tempi dell’Atalanta, continua ad essere molto concreta. Lo stesso brasiliano avrebbe già espresso la propria volontà di trasferirsi alla Roma.

Tuttavia, bisogna ancora trovare l’intesa fra i club. La concorrenza dello Zenit San Pietroburgo, arrivato ad offrire 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore, ha frenato l’arrivo del ventunenne in Serie A. Proprio a causa della proposta dei russi, adesso i rossoneri aspettano di ottenere la stessa cifra dalla Roma che però non è finora andata oltre i 20 milioni. Staremo a vedere se sarà necessario che Wesley faccia pressione sul Mengão e se i capitolini alzeranno l’offerta.