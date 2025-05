CALCIOMERCATO ROMA NEWS, È ROTTURA TRA SVILAR E LA ROMA?

Nel corso di questa mattina il quotidiano La Repubblica ha fatto esplodere nell’ambiente Roma il caso Svilar. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il portiere serbo avrebbe chiesto la cessione dal club giallorosso in un incontro privato con il direttore sportivo Florent Ghisolfi e l’allenatore e futuro dirigente dei capitolini Claudio Ranieri. La motivazioni alla base della rottura sarebbero quelle di una mancata chiarezza da parte dei vertici del club riguardo il futuro dell’ex Benfica.

Calciomercato Roma News/ Un big in uscita cambia idea: il messaggio sui social

Un’inerzia del calciomercato Roma dovuta in parte alla mancata conoscenza fino a pochi giorni fa della competizione europea che si sarebbe trovata a giocare nel corso della prossima stagione, e in parte alle altre numerose trattative in cui al momento sarebbe invischiata la squadra capitolina. Il futuro dei giallorossi infatti sarebbe innanzitutto vincolato dal nuovo allenatore, posizione per cui Ghisolfi starebbe da tempo corteggiando il Como e Cesc Fabregas, inoltre il ds romanista sarebbe nelle ultime ore impegnato nelle trattative con il Milan per cercare di trattenere nella Capitale Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Roma News/ Anche i giallorossi in fila per il talento della Serie A

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA SMENTITA DEL CLUB GIALLOROSSO

La Repubblica parla di uno strappo quasi insanabile fra l’estremo difensore e la dirigenza romanista. Tuttavia da Trigoria filtra tutt’altro. È arrivata infatti nelle scorse ore una smentita da parte del club giallorosso, che avrebbe ribadito la volontà di proseguire la propria avventura con Mile Svilar fra i pali e che sarebbe pronta a presentare al serbo e al suo entourage una terza proposta di rinnovo.

Smentita a cui si unisce anche il giornalista Angelo Mangiante, specializzato sul calciomercato Roma, il quale a Manà Manà Sport Roma, ha precisato la volontà di Svilar di rimanere alla Roma, così come quella del club di trattenerlo. L’attuale fase, secondo Mangiante, rientra in una normale dinamica di trattativa, con il club che parte da una certa base e l’agente del giocatore che giustamente ne valuta il valore, considerato elevato.

Calciomercato Roma News/ Si tratta con il Benfica per Dahl, Calabria opzione a zero (23 maggio 2025)

Il calciomercato Roma non vuole quindi farsi scappare Svilar dopo l’ottima stagione appena conclusa. L’ex Benfica è stato infatti premiato dalla Lega Serie A come il miglior portiere della stagione sportiva 2024/25, un riconoscimento dovuto in particolare all’ottima seconda parte di stagione fatta con la maglia giallorossa, che ha fatto della Roma una delle migliori difese del campionato, anche grazie a Svilar. Il belga naturalizzato serbo rappresenterebbe inoltre un profilo giovane, su cui Ghisolfi e Ranieri potranno costruire la Roma del futuro.